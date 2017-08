RMF 24: Polski Masakrator najlepszy w walkach robotów! Zbudowali go studenci z Białegostoku

Studenci z Politechniki Białostockiej zajęli dwa miejsca na podium w prestiżowych zawodach RobotChallenge 2017 w Chinach. Polska drużyna SumoMasters wystawiła dwa roboty: Speedster oraz Masakrator. Ten drugi pokonał w finale maszynę z Japonii.

Zdjęcie Speedster i Masakrator /materiały prasowe

RobotChallenge 2017 w Chinach to największe zawody, w jakich brała udział drużyna SumoMasters z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. W swojej kategorii członkowie zespołu musieli zmierzyć się z najlepszymi konstrukcjami, m.in. z Chin, Japonii (najlepiej obecnie wyposażona konstrukcja), Meksyku (trzech medalistów RoboGames 2017 w USA), Turcji i Kuwejtu. Drużyna wystawiła dwie konstrukcje - roboty Masakrator oraz Speedster, które trafiły do oddzielnych grup.Każdy z robotów w swojej grupie zajął pierwsze miejsce.

Niestety, losowanie i stworzona drabinka pucharowa spowodowała, że obie konstrukcje w półfinałach trafiły na siebie. Znając możliwości obu robotów oraz następnego rywala, drużyna podjęła decyzję, że w finale wystartuje robot Masakrator. Zmierzył się on z niepokonanym do tej pory robotem z Japonii. Walkę zwyciężył z wynikiem 2:0 (walka toczy się do 2 zwycięstw). Robot Speedster zajął 3. miejsce.

"Warto dodać, że oba roboty nie przegrały żadnej walki podczas trwania całego turnieju. Uczestnicy zawodów byli pod wielkim wrażeniem budowy i działania obu robotów, co znalazło również swoje odzwierciedlenie w zaproszeniu na rozmowę z prezesem firmy Fujisoft - głównym organizatorem nieoficjalnych mistrzostw świata All Japan Robot Tournament w Tokio" - mówi dr inż. Rafał Grądzki, opiekun drużyny SumoMasters.

"Szczęśliwi i pełni energii już nie możemy się doczekać kolejnych zawodów, tym razem w Bukareszcie. Planujemy wystawić tam zupełnie nową, trzecią konstrukcję. Rumunio, nadchodzimy" - napisali studenci na swoim profili na Facebooku.

