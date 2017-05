Projektor LED Vision 130 i słuchawki Soul Sound w sieci sklepów Biedronka

W sklepach Biedronki pojawią się dwa urządzenia marki Hykker - wielofunkcyjny projektor multimedialny LED Vision 130 oraz słuchawki przewodowe Soul Sound. Produkty będą dostępne w sprzedaży od 29 maja w atrakcyjnych cenach odpowiednio: 299 zł i 24,99 zł.

Zdjęcie Projektor multimedialny LED Vision 130 i słuchawki Soul Sound /materiały prasowe

Vision 130 to wielofunkcyjny, multimedialny projektor wyposażony w najnowszą technologię LED. Pozwala on na wyświetlanie obrazu o przekątnej od 34 do 130 cali w rozdzielczości HD i Full HD, o jasności 110 lumenów. Urządzenie posiada wejścia HDMI, USB, SD, AV i RGB i jest kompatybilne ze wszystkimi popularnymi urządzeniami na rynku. Ponadto, projektor LED Vision 130 wyróżnia się estetyczną obudową w czarnym kolorze i łatwą obsługą. Do zestawu dołączono pilot sterujący.

Kolejnym urządzeniem, które trafi do sprzedaży 29 maja są słuchawki nauszne Hykker Soul Sound. Pasmo przenoszenia w tym modelu to 20 Hz – 20 Khz. Produkt dostępny jest w pięciu kolorach: żółtym, bordowym, turkusowym, białym i czarnym. Słuchawki wyposażone są w odłączany przewód o długości 155 cm, zakończony złączem minijack 3,5 mm, a same nauszniki są wykończone miękkimi poduszkami. Regulowany pałąk z możliwością regulacji długości pozwala na swobodną zmianę rozmiaru i precyzyjne dopasowanie wielkości słuchawek do indywidualnych potrzeb. Pałąk można też składać, co bardzo ułatwia przechowywanie i transport produktu.

Urządzenia posiadają certyfikat jakości wydany przez niezależną jednostkę certyfikacyjną TUV Rheinland, która zbadała je pod kątem wytrzymałości, funkcjonalności oraz poręczności.

Produkty marki Hykker: Projektor multimedialny LED Vision 130 (cena 299 zł) i słuchawki Hykker Soul Sound (24,90 zł), będą dostępne we wszystkich sklepach sieci Biedronka od 29 maja do 11 czerwca lub do wyczerpania zapasów.