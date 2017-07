Photon - robot do nauki programowania dla dzieci

Zortrax pomógł stworzyć pierwszego na świecie robota do nauki programowania dla dzieci - Photona.

Zdjęcie Photon /materiały prasowe

Zortrax pomógł w stworzeniu Photona - polskiego robota edukacyjnego, który rozwija się razem z dzieckiem i uczy je podstaw programowania oraz logicznego myślenia. Photon będzie wkrótce dostępny zarówno w wersji konsumenckiej jak i przeznaczonej dla placówek edukacyjnych.



"Robot przybył do nas z innej planety. Niestety podróż na Ziemię nie była pomyślna i w wyniku zderzenia z asteroidą Photon stracił niemal wszystkie swoje możliwości." Taką historię polskiego wynalazku poznają dzieci po uruchomieniu dedykowanej aplikacji na urządzeniach z systemami Android i iOS. Ich zdaniem będzie ponowne nauczenie robota korzystania ze swoich zmysłów za pomocą wbudowanych czujników. Ich ograniczeń i możliwości uczą się razem z robotem za pomocą serii eksperymentów. Robot potrafi jedynie to, czego nauczy go dziecko, samo przy okazji odkrywając podstawy programowania, logicznego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji.



Reklama

Photon posiada 10 wbudowanych czujników, które pozwalają mu wykrywać przeszkody, dotyk, oświetlenie, dźwięk, kontrast podłoża, wydawać dźwięki, zmieniać podświetlenie, komunikować się z innymi robotami itp. W wersji konsumenckiej (B2C), robot jest mentorem i prowadzi dziecko "za rączkę" przez aplikację zaprojektowaną razem z zespołem psychologów z Uniwersytetu SWPS z Warszawy. Obsługa i nauka nie wymaga nadzoru rodzica. Wersja edukacyjna przeznaczona jest do szkół i instytucji zajmujących się edukacją technologiczną najmłodszych. Posiada ona odrębną aplikację opracowaną z Wydawnictwem Grupa MAC (należącym do czołówki polskich wydawnictw edukacyjnych) wraz ze scenariuszami dla nauczycieli, ułatwiającymi prowadzenie zajęć z większą grupą dzieci. Do wersji edukacyjnej, przewidziane są również dodatkowe materiały dydaktyczne, które pozwolą uczyć nie tylko programowania, ale również matematyki, języka polskiego czy nawet biologii w tym samym czasie.



- Nasz zespół w całości wywodzi się z Politechniki Białostockiej i pewnie właśnie dlatego uważamy, że programowanie staje się równie ważne jak czytanie i pisanie, a znajomość zasad tego, jak komunikować się z maszynami i komputerami jest bardzo ważna. Photon uczy dzieci podstaw tej komunikacji, pozwala nauczyć się zasad działania urządzenia i logiki programowania, a wszystko to w ciekawy i angażujący dziecko sposób - powiedział Marcin Joka, dyrektor zarządzający Photon Entertainment.



Photon budzi szerokie zainteresowanie w kraju i na świecie. W kampanii crowdfoundingowej wsparło go ponad 300 osób, przeznaczając na to prawie 60 tys. dolarów. Jako gotowy produkt był prezentowany na polskim stoisku na targach w Hanowerze czyli na największych targach przemysłowych w Europie. Przetestować Photona miała okazję również brytyjska para książęca podczas swojej ostatniej wizyty w Polsce. Autorzy robota zebrali już zamówienia z ponad 30 krajów, a w sierpniu tego roku zamierzają otworzyć pierwszą linię produkcyjną.



Zdjęcie Photon / materiały prasowe

Nie byłoby jednak tego wszystkiego bez wsparcia Zortrax. Firma pomogła autorom Photona w produkcji 25 pierwszych egzemplarzy testowych, drukując obudowy dla urządzeń. Ten etap był niezbędnych do przeprowadzenia programów pilotażowych wraz z dziećmi i intensywnych testów. Wydruki 3D powstające na sprzęcie od Zortrax można zauważyć również na materiałach promocyjnych Photona. Zortrax chętnie wspiera podobne inicjatywy. W przeszłości pomagał m.in. zespołom studentów w prototypowaniu pojazdów na konkursy naukowe czy nawet w wydruku całych, gotowych do działania części. Druk 3D właśnie w tego rodzaju rozwiązaniach sprawdza się najlepiej - jest to szybkie i tanie rozwiązanie pozwalające na tworzenie prototypów produktów przed ich finalną produkcją. Tworzenie kolejnych wersji prototypów tą metodą jest również nieskomplikowane w porównaniu do innych metod przemysłowych.



To nie jedyny przykład zaangażowania Zortrax w projekty edukacyjne. W 2015 r. firma wyposażyła w drukarki 3D 180 placówek edukacyjnych na terenie województwa mazowieckiego. Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Mazowsza miał na celu popularyzację technologii druku 3D wśród lokalnej społeczności. Firma wielokrotnie angażowała się również w naukowe projekty studenckie wykorzystujące druk 3D.