Nintendo Switch debiutuje w Polsce

Nowy gadżet ojców Super Mario, Nintendo Switch, to połączenie konsoli przenośnej i stacjonarnej. Sprzęt jest już oficjalnie dostępy także w Polsce

Nintendo Switch

Switch można w dowolnym momencie podłączyć ją do domowego telewizora, albo zmienić ją w konsolę przenośną z 6,2-calowym ekranem. Bateria wytrzymuje do ponad sześciu godzin, ale czas ten zależeć będzie od sposobu korzystania z konsoli. Przykładowo, w The Legend of Zelda: Breath of the Wild będzie można grać przez około trzy godziny na jednym ładowaniu. Podczas przebywania poza domem konsolę Nintendo Switch można naładować podłączając zasilacz do wejścia USB typu C.

Dwa Joy-Cony, kontrolery sprzedawane wraz z konsolą, mogą być używane niezależnie w każdej dłoni albo razem jako jeden kontroler po włożeniu do uchwytu Joy-Con Grip. Można je także podłączyć do głównej konsoli i używać ich w trybie przenośnym lub dzielić się nimi z przyjaciółmi, aby cieszyć się rozgrywką dla dwóch graczy. Każdy Joy-Con ma pełny zestaw przycisków i może być używany jako cały kontroler.

W każdym znajduje się także akcelerometr i żyroskopowy czujnik ruchu, co pozwala na niezależne od siebie ruchy prawym i lewem Joy-Conem.Na lewym Joy-Conie znajduje się przycisk Capture, który gracze mogą wcisnąć, aby momentalnie wykonać zrzut ekranu swojej rozgrywki i podzielić się nim ze znajomymi w mediach społecznościowym. W prawym Joy-Conie znajduje się czytnik NFC, co pozwala na interakcję z figurkami Amiibo, a także czujnik ruchu IR, który potrafi rozpoznać odległość, kształt oraz ruch przedmiotów znajdujących się w pobliżu w specjalnie zaprojektowanych gier.

Przykładowo, potrafi on powiedzieć, jak daleko znajduje się ręka gracza, a także, czy gracz pokazuje nią papier, kamień czy nożyce. Oba Joy-Cony posiadają zaawansowane wibracje HD, które pozwalają na odczucie delikatnych, prawdziwszych niż kiedykolwiek wibracji w kompatybilnych grach. Efekt jest tak szczegółowy, że gracz może, przykładowo, poczuć wibracje pojedynczych kostek lodu, potrząsając Joy-Conem.

Cena: Około 1449 zł

Konsola Nintendo Switch

Wymiary

102 mm x 239 mm x 13,9 mm (z podłączonymi kontrolerami Joy-Con)

Uwaga: 28,4 mm w najgrubszym miejscu, od czubków gałek analogowych do wypustek na przyciskach ZL/ZR.

Waga

Około 297 g

(Z podłączonymi kontrolerami Joy-Con: 398 g)

Ekran

Pojemnościowy ekran dotykowy / LCD 6.2 cale / rozdzielczość 1280×720

CPU/GPU

Zmodyfikowany procesor NVIDIA Tegra

Pamięć systemowa

32 GB

Uwaga: część pamięci jest zarezerwowana dla systemu operacyjnego.

Łączność

Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) / Bluetooth 4.1 (tylko w trybie TV). Przewodowe połączenie sieciowe możliwe przy użyciu adaptera sprzedawanego osobno.

Sygnał wideo

Maksymalna rozdzielczość: 1920×1080, 60 fps

Uwaga: dotyczy sygnału w trybie TV poprzez kabel HDMI. W trybie stołowym i przenośnym maksymalna rozdzielczość wynosi 1280×720, co odpowiada rozdzielczości ekranu LCD.

Sygnał audio

Obsługuje liniowe PCM 5.1ch

Uwaga: dotyczy sygnału w trybie TV poprzez kabel HDMI.

Głośniki

Stereo

Złącze USB

Złącze USB Type-C

Przeznaczone do ładowania baterii i podłączenia konsoli do stacji Nintendo Switch Dock.

Złącze słuchawkowe

Stereo

Nośnik danych

Wyłącznie kartridże do Nintendo Switch.

Wejście na karty microSD

Kompatybilne z kartami pamięci microSD, microSDHC oraz microSDXC.

Uwaga: do obsługi kart microSDXC wymagana jest aktualizacja oprogramowania poprzez połączenie internetowe.

Czujniki

Akcelerometr / żyroskop / czujnik światła

Środowisko pracy

Temperatura: 5 - 35°C / Wilgotność: 20 - 80%

Wbudowana bateria

Bateria litowo-jonowa o pojemności 4310mAh

Uwaga: wbudowanej baterii nie można wyjąć. W razie konieczności wymiany, będzie ona możliwa odpłatnie za pośrednictwem serwisu obsługi klienta Nintendo.

Czas działania baterii

Maksymalny czas działania baterii na jednym ładowaniu wynosi ponad sześć godzin, jednak może ulec skróceniu zależnie od uruchomionej aplikacji i warunków użytkowania. Przykładowo gra The Legend of Zelda: Breath of the Wild działa około trzy godziny na jednym ładowaniu.

Czas ładowania baterii

Około 3 godziny

Uwaga: dotyczy czasu ładowania, gdy konsola jest w stanie uśpienia.