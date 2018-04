Nike Flyprint - innowacyjne buty dla sportowców z drukarki 3D

Nike Flyprint to pierwsza materiałowa cholewka wykonana w technologii druku 3D, zastosowana w obuwiu sportowym.

Zdjęcie Nike Flyprint /materiały prasowe

Cholewki Nike Flyprint wytwarzane są techniką osadzania stałego materiału (SDM). To proces, w którym włókno TPU jest rozwijane z cewki, topione i układane warstwami. Ale to nie wszystko. Flyprint to kolejny krok Nike w rozwoju cyfrowego wytwarzania tekstyliów oraz produkcji personalizowanych produktów, który pozwoli osiągnąć sportowcom niespotykane dotąd wyniki.



Reklama

Proces tworzenia cholewek Flyprint rozpoczyna się od pobrania wymiarów sportowca. Następnie dane zostają przekalkulowane (za pomocą narzędzi projektowania obliczeniowego), aby potwierdzić idealny skład materiału. Pozyskane informacje zostają wykorzystane do wytworzenia tkaniny, z której powstanie cholewka. Proces ten decyduje o uniwersalności materiału Flyprint (można uzyskać zupełnie różną specyfikację w zależności od fizjonomii sportowca lub funkcji, jaką but ma spełniać),

jak i czasu projektowania. Dzięki wydajności procesu drukowania przestrzennego, Nike może pracować szybciej z niespotykaną dotąd precyzją - opracowanie prototypu jest 16 razy szybsze niż każda ze stosowanych wcześniej metod produkcji.



Jedną z przewag tkanin drukowanych trójwymiarowo nad tradycyjnymi tkaninami 2D jest ich zwiększona dynamika, możliwa dzięki dodaniu dodatkowego połączenia poza osnową i wątkiem.



Na przykład, w tkaninie dzianinowej lub tkanej występuje tarcie między osnową i wątkiem, natomiast w drukowanym materiale tekstylnym, ze względu na stapiane łączenia, można precyzyjniej połączyć włókna. Flyprint jest również lżejsza i lepiej przepuszcza powietrze niż wcześniej stosowane tkaniny Nike.



Czas projektowania z wykorzystaniem metody Flyprint jest krótszy niż projektowanie przy użyciu tradycyjnych materiałów. Poszczególne linie materiału można regulować miejscowo, zachowując całościową konstrukcję, a szybka iteracja oznacza krótszy czas niezbędny do przeprowadzenia testów i wprowadzania zmian. Flyprint pozwala uzyskać najwyższą wierność projektowi i korzyści dla sportowców, w jak najkrótszym czasie.

Zdjęcie Nike Flyprint / materiały prasowe

Flyprint dobrze współpracuje z wieloma innymi materiałami, w szczególności z przędzami Flyknit, zapewniając równowagę między dopasowaniem a strukturą. Flyknit można scalić na ciepło z tkaniną Flyprint, eliminując potrzebę klejenia i szwów.



Cholewki Nike Flyprint zaprojektowano, aby pomóc najszybszym na świecie biegaczom długodystansowym w osiąganiu jeszcze lepszych wyników. Dlatego też, po raz pierwszy zastosowano ją w butach Nike Zoom Vaporfly Elite Flyprint. Model stworzony został dla Eluida Kipchoge. Dzięki procesowi szybkiego prototypowania, udało się ulepszyć oryginalny model VaporFly Elite i obniżyć wagę cholewki aż o 11 gramów.