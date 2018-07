Niania elektroniczna BabyCare marki Hykker w Biedronce

Monitoruje to, co dzieje się w pokoju dziecka i daje rodzicom większy komfort w zapewnieniu odpowiedniej troski nad maluchem. Niania elektroniczna audio BabyCare, bo o niej mowa, to produkt z czułym mikrofonem, który rejestruje nawet najcichsze odgłosy i transmituje je radiowo w cyfrowej jakości, nawet na odległość do 300 metrów. Stanowi wsparcie w opiece nad dzieckiem szczególnie w większym domu i podczas wakacyjnych wyjazdów. To pomocne urządzenie będzie dostępne we wszystkich sklepach Biedronka od najbliższego czwartku, w cenie 79,90 zł.

Zdjęcie Niania elektroniczna BabyCare marki Hykker /materiały prasowe

O tym, jak przydatnym urządzeniem jest niania elektroniczna, rodzicie przekonują się zwykle, gdy zobaczą jak działa ona u innych, albo już po jej zakupie. A przydaje się wielokrotnie, gdy maluch ma niespokojny sen, bądź kiedy śpi, a my znajdujemy się w innym pomieszczeniu, mamy gości lub pracujemy. W przypadku, gdy dziecko się obudzi, dowiemy się o tym natychmiast dzięki postawionemu obok nadajnikowi.

Reklama

Niania elektroniczna audio BabyCare marki Hykker to zaawansowana wersja niani pracująca w systemie DECT - znanym z bezpiecznych telefonów bezprzewodowych wysokiej klasy, który przekazuje dźwięki dochodzące z pokoju, w którym jest dziecko. Składa się z dwóch urządzeń: nadajnika wyposażonego w mikrofon (umieszcza się go w pokoju dziecka) oraz odbiornika (posiada wbudowany głośnik i powinien znajdować się tam, gdzie rodzic). Nadajnik za pomocą transmisji cyfrowej odpornej na zakłócenia i podsłuch, przesyła do przenośnego odbiornika dźwięki, jakie są rejestrowane w dziecięcym pokoju. Odbiornik posiada dodatkowo regulację głośności odsłuchu wraz ze wskaźnikiem mocy widocznym na skali LED, dzięki czemu można monitorować poziom hałasu nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyciszone.

W większości przypadków niani elektronicznej używa się, gdy maluch śpi. Z tego względu zapewnia spokój i komfort ułatwiając pogodzenie opieki nad dzieckiem z wykonywaniem innych obowiązków. Do atutów urządzenia BabyCare marki Hykker wyróżniających je na tle innych, zaliczyć można również ponadprzeciętny zasięg do 300 metrów (w budynku do 50 m) oraz czuły mikrofon. Dzięki temu możemy monitorować sen dziecka nawet będąc poza domem, w ogrodzie czy przy aucie. Wbudowany akumulator umożliwia długi czas działania odbiornika, aż do 14 godzin (może być również zasilany z gniazda sieciowego), natomiast nadajnik zasilany jest z gniazdka sieciowego, dzięki czemu zawsze jest gotowy do pracy. A wszystko to w dwóch całkiem ładnych i zgrabnych urządzeniach, które z pewnością wpasują się w styl każdego wnętrza.

Dużym plusem jest też opcja podświetlenia uchwytu w nadajniku, który stoi przy dziecku, dzięki czemu łatwiej znaleźć nianię, w razie gdyby zawieruszyła się w dziecięcych rzeczach. Ponadto, odbiornik rodzica ma wbudowany wytrzymały klips, ułatwiający jego bezproblemowe przenoszenie.

Urządzenie posiada znak jednostki certyfikującej TÜV Rheinland, która zbadała je pod kątem wytrzymałości, parametrów technicznych, funkcjonalności oraz poręczności.

Niania elektroniczna BabyCare marki Hykker, w cenie 79,90 zł, dostępna będzie we wszystkich sklepach sieci Biedronka od najbliższego czwartku 5 do 18 lipca br. lub do wyczerpania zapasów.