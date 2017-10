Nawigacja, radio i transmiter FM - Hykker dla kierowców w Biedronce

W Biedronce pojawiły się trzy urządzenia marki Hykker dla zmotoryzowanych – nawigacja samochodowa myNavi 7 z ekranem o wielkości 7 cali, radio samochodowe Tune oraz wielofunkcyjny transmiter FM Wave - dostępne będą odpowiednio za: 229 zł, 89,90 zł i 39,99 zł.

Zdjęcie Nawigacja samochodowa myNavi 7 /materiały prasowe

Nawigacja samochodowa Hykker myNavi 7 to najnowszy GPS marki. Ma 7-calowy, dotykowy ekranu LCD.

Reklama

Nawigacja oferuje również szereg funkcji multimedialnych. Pozwala na odtwarzanie filmów, muzyki i audiobooków, dzięki temu, że ma wbudowany transmiter FM umożliwiający połączenie nawigacji z systemem nagłośnienia w samochodzie.

myNavi7 ma gniazdo USB oraz minijack 3,5 mm do podłączenia słuchawek oraz czytnik kart microSD. Pracę na postoju zapewnia akumulator o pojemności 800 mAh. W zestawie znajduje się: ładowarka samochodowa, przewód USB oraz uchwyt na szybę.

myNavi 7 dostępne jest z aktualną, bezterminową i darmową mapą Polski NAVIGO Copernicus. Po rejestracji użytkownika na stronie internetowej producenta, dostępna jest także czasowa aktualizacja mapy za darmo. Mapa Polski NAVIGO to ponad 3300 szczegółowych map miast i miejscowości oraz 2,7 mln rzeczywistych punktów adresowych, a także pełna sieć dróg autostradowych, drugorzędnych, lokalnych i gruntowych.

Zdjęcie Radio samochodowe Hykker Tune / materiały prasowe

Kolejnym urządzeniem jest radio samochodowe Hykker Tune. Zostało ono wyposażone w monochromatyczny ekran LCD, co w połączeniu z funkcją RDS zapewnia wyświetlanie się komunikatów radiowych i tytułów aktualnie granych piosenek. Co więcej, możliwość zaprogramowania aż 18 częstotliwości stacji (zakres częstotliwości: 87,5-108 MHz) sprawia, że nie trzeba już ograniczać się tylko do kilku z nich. Dodatkowo, dzięki wbudowanym wejściom USB, AUX, RCA oraz czytnikowi kart microSD do 32 GB można odtwarzać dowolne pliki MP3 i przygotowaną wcześniej playlistę na własnym nośniku.

Radio posiada możliwość podpięcia 4 głośników (moc 4x 4,5W) podłączanych przez złącze ISO.

Natomiast FM Hykker Wave to niewielkich rozmiarów urządzenie wielofunkcyjne z wyświetlaczem i modułem Bluetooth, które wpina się do samochodowego gniazdka zapalniczki. Transmiter FM umożliwia przesyłanie dźwięku za pomocą fal radiowych (zakres częstotliwości FM: 87.5 – 108 MHz) z jednego urządzenia do drugiego np. z odtwarzacza MP3 do radia samochodowego. Dzięki temu można słuchać utworów na każdym, dowolnym radioodtwarzaczu. Transmiter zapewnia także nawiązywanie połączeń głosowych i sprawdza się jako zestaw głośnomówiący. Bezprzewodową łączność pomiędzy urządzeniami zapewnia wbudowany moduł Bluetooth, który umożliwia parowanie urządzeń pozostających w odległości do 10 metrów.

Zdjęcie Transmiter FM Hykker Wave / materiały prasowe

Transmiter jest wyposażony w wejście USB do podłączenia np. pendrive'a, czytnik kart microSD do bezpośredniego odczytywania plików MP3 z karty pamięci oraz wejście minijack 3,5 mm, które gwarantuje połączenie urządzeń odtwarzających dźwięk.

Urządzenie dostosowane jest do napięcia typowego dla gniazd w samochodach osobowych (12 V) oraz ciężarowych (24 V). Aby transmiter zaczął działać, wystarczy wpiąć go do gniazdka zapalniczki w samochodzie. Po wybraniu częstotliwości na urządzeniu, należy włączyć radio i je dostroić, podobnie jak w przypadku wyszukiwania ulubionej stacji radiowej.

Wszystkie urządzenia posiadają znak jednostki certyfikującej TÜV Rheinland, która zbadała je pod kątem wytrzymałości, parametrów technicznych, funkcjonalności oraz poręczności.

Nawigacja samochodowa myNavi7 (cena 229 zł), radio samochodowe Tune (89,90 zł) i transmiter FM Wave (39,99 zł), znajdą się w ofercie wszystkich sklepów sieci Biedronka w Polsce. Oferta ważna jest od 30 października do 12 listopada br. lub do wyczerpania zapasów.