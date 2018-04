MOTUS City XD i MOTUS Take It XD 6.5 w sprzedaży

Do sprzedaży trafiły hulajnoga elektryczna MOTUS City XD 6 w dwóch kolorach (czerwony i zielony) i deskorolka elektryczna MOTUS Take It XD 6.5.

Zdjęcie Hulajnoga elektryczna MOTUS City XD /materiały prasowe

W hulajnodze MOTUS City 6 XD umieszczono 250W silnik, dzięki któremu można osiągnąć maksymalną prędkość 25 km/h i przejechać drogę do 20 km.

Reklama

MOTUS City XD 6 został wyposażony w system składania SHOTGUN. Przeładowujesz zabezpieczenie jak w starym dobrym i sprawdzonym karabinie. Dzięki temu możemy zabrać hulajnogę ze sobą wszędzie. Po złożeniu bez problemu zmieści się pod stolikiem w kawiarni, restauracji czy klubie.

Hulajnoga elektryczna MOTUS City XD 6 kosztuje 999 zł

Jest to deskorolka elektryczna z poręcznym silikonowym uchwytem.

Pod obudową schowano dwa silniki o mocy 250W każdy, 6.5 calowe koła dzięki którym rozpędzimy się do 10 km/h.

Zdjęcie Deskorolka elektryczna MOTUS Take It XD 6. / materiały prasowe





Deskorolka elektryczna MOTUS Take It XD 6.5 kosztuje 799 zł