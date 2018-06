Mio prezentuje nową nawigację Spirit 7700. Czym wyróżnia się ten produkt na tle jemu podobnych?

Cechami Mio Spirit 7700 są przede wszystkim duży ekran, funkcjonalność i łatwość w montażu oraz mapy. Nawigacja ma do zaoferowania mapy drogowe, dostarczane przez markę TomTom przez cały okres użytkowania. Co więcej, ich aktualizacja jest sprawna i bezpłatna. Wystarczy podłączyć urządzenie do komputera i pobrać uaktualnienia, które dostępne są cztery razy w roku.

Nawigację skonstruowano tak, by maksymalnie ułatwić posługiwanie się nią podczas jazdy. Warto zwrócić uwagę na duży wyświetlacz o przekątnej 5" z rozdzielczością 800x480 pikseli. Nowością jest tu magnetyczny uchwyt, zapobiegający wstrząsom i utrzymujący nawigację w jednym miejscu. Dzięki niemu urządzenie stabilnie trzyma się na szybie i jednocześnie ładuje się. Przy każdym zdejmowaniu nie trzeba odłączać kabla. Wszystko odbywa się automatycznie. Inną korzyścią takiego mocowania jest wbudowane w bazę złącze zasilania micro USB, które ogranicza ilość przewodów mogących rozpraszać kierowcę. Ładowarka posiada podwójne gniazdo USB, dla większego komfortu stosowania.

Spirit 7700 prezentuje kierowcy dokładne mapy, z możliwością wyboru jednej z czterech opcji trasy, np. najlepiej dostosowanej do naszego stylu jazdy, najkrótszej lub najbardziej ekonomicznej. System IQ Routes wspomaga inteligentne wyszukiwanie dróg, bazując na trasach, które najczęściej wybierają kierowcy. Informacje pobierane razem z aktualizacją map szybko i bezpiecznie doprowadzą do celu, omijając korki. Z drugiej strony inni kierowcy mogą korzystać z naszych tras, na zasadzie sieci informacji o najlepszych drogach. Personalizacja wyboru tras przebiega także z wykorzystaniem funkcji LearnMe Pro, która ,,uczy się" stylu jazdy użytkownika. Charakterystyczny styl pomaga urządzeniu dopasować trasę najbardziej odpowiadającą naszym preferencjom, wpływając pozytywnie na komfort jazdy.

Spirit 7700 oferuje system informujący o orientacyjnym położeniu samochodu względem bocznych pasów ruchu. Nawigacja posiada także podgląd dopuszczalnej na drodze prędkości, wyświetlany na ekranie. Nawet mimo słabego oznaczenia lub widoczności znaków drogowych można sprawnie dostosować prędkość pojazdu, zachowując bezpieczeństwo swoje i innych podróżujących. Podgląd skrzyżowań i zjazdów w technice 3D to następne udogodnienie pozwalające odpowiednio wcześnie zająć właściwy pas do skrętu w wybranym kierunku. Asystent kierowcy nie dopuści do powstania stresujących sytuacji na drodze i pozwoli poczuć się bezpiecznie w podróży. Dodatkowym atutem nawigacji jest baza fotoradarów, która dzięki połączeniu z GPS-em pomoże kierowcy ograniczyć prędkość przed kontrolą drogową i tym samym uniknąć mandatu. Bazę fotoradarów, podobnie jak mapy, można bezpłatnie aktualizować przez cały okres użytkowania urządzenia.

Produkt posiada dwuletnią gwarancję ,,door to door". Cena Mio Spirit 7700 LM Polska wynosi 399 zł, a Mio Spirit 7700 LM Europa - 549 zł.

Przy zakupie nawigacji Spirit 7700 do 15 lipca 2018 r. można uzyskać zwrot 50 zł w ramach promocji Mio Cashback. Więcej informacji znajduje się na stronie producenta.