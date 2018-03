Mio MiVue C380 Dual – rejestrator dla wymagających

Mio MiVue C380 Dual to sprzęt, który wyposażono w dwa sensory optyczne Sony i obiektyw szerokokątny 130 stopni (przód) oraz 140 stopni (tył). Dzięki temu możliwe jest nagrywanie obrazu w wysokiej rozdzielczości (1080p full HD) z prędkością 30 klatek na sekundę.

Zdjęcie Mio MiVue C380 Dual /materiały prasowe

Wbudowany w urządzenie moduł GPS rejestruje lokalizację i prędkość, jeśli tylko tego chcemy. W zależności od wyboru opcji, zapis prędkości może być widoczny na nagraniu lub nie. Nawet jeśli na nagraniu wyłączymy prędkość, możemy ją podejrzeć w oprogramowaniu. To ważne w przypadku wystąpienia spornej sytuacji o ile ktoś przekroczył dozwoloną prędkość. W przeciwieństwie do innych, dostępnych obecnie na tynku urządzeń, w C380D cały moduł GPS schowany jest wewnątrz urządzenia.

Funkcja GPS została rozbudowana o alarmy prędkości i punkty fotoradarów pomagające zachować jazdę zgodną z przepisami. Baza fotoradarów jest aktualizowana przez cały okres eksploatacji urządzenia. Można do niej także dodać własne punkty ostrzeżeń przed fotoradarami, które nie zostały jeszcze dodane do bazy danych. Kamera MiVue C380Dual odpowiednio wcześnie ostrzega przed zbliżaniem się do fotoradaru, by w bezpieczny sposób można było wyhamować do wymaganej na danym odcinku drogi prędkości.

Zastosowany w C380D system zapisu awaryjnego nagra, wyseparuje i zabezpieczy krótki film, który zapisze w osobnym katalogu na karcie pamięci. Stanie się tak, gdy kamera wykryje nagłe przeciążenie (uderzenie, ostre hamowanie, wjazd w dziurę itp.). Nagrywanie awaryjne można również aktywować w razie potrzeby ręcznie. Dzięki temu, że filmik zostanie zamieszczony w bezpiecznym katalogu użytkownicy mogą mieć pewność, że będzie on chroniony przed nadpisaniem.

Urządzenie Mio MiVue C380D jest sprzedawane z wewnętrzną, tylną kamerą MiVue A30, która stanowi uzupełnienie kamery głównej, rejestrując szczegóły za autem. Tylna kamera podpinana jest po 7 metrowym kablu, co niweluje problem zakłóceń czy interferencji. Zapewnia stabilny sygnał i nagrywanie cały czas, a długi kabel umożliwia montaż w autach terenowych, SUVach oraz kombi. Instalacja wideorejestratora jest bardzo prosta – wystarczy włożyć kartę SD, podłączyć do źródła zasilania w samochodzie, a bezpośrednio po uruchomieniu silnika kamera rozpocznie nagrywanie.

Model C380D obsługuje karty pamięci do 128 GB, co pozwala na wielogodzinny zapis tego, co się dzieje przed i za samochodem. Co ważne, kamerę można zamontować nawet na pionowej szybie ciężarówek czy wspomnianych niedawno SUVów, a uchwyt obrotowy zapewnia możliwość łatwego ustawienia urządzenia pod dowolnym kątem w celu gromadzenia dokumentacji wideo. Menu C380 Dual jest proste w nawigacji i obsłudze. Logicznie umieszczone opcje i czytelnie opisane na ekranie klawisze nie sprawiają problemu w trakcie użytkowania sprzętu, nawet w zupełnych ciemnościach.

Kamera jest dostępna w Polsce od marca 2018 r. Proponowana cena to 749 zł.