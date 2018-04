​Kamera inspekcyjna Niteo Tools w sklepach Biedronka

Od piątku szóstego kwietnia w ofercie Biedronki dostępna będzie kamera inspekcyjna EC-1 marki Niteo Tools. Urządzenie pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc w pojazdach, maszynach i pomieszczeniach. Umożliwia podgląd i nagranie wnętrza każdej szczeliny oraz diagnozę usterki. Produkt dostępny będzie w cenie 99 zł.

Zdjęcie ​Kamera inspekcyjna Niteo Tools /materiały prasowe

Kamera EC-1 Niteo Tools, typu endoskop techniczny, to wielofunkcyjne urządzenie zapewniające wykonanie inspekcji. Ułatwia pracę wszystkim majsterkowiczom i osobom, które szukają prostego rozwiązania, aby dostać się do różnego rodzaju zakamarków.

Reklama

Jej walory docenią osoby chcące sprawdzić konstrukcję elementów maszyn, układów kanalizacyjnych i innych instalacji. Urządzenie sprawdzi się również w domu jako pomoc w odnalezieniu zgubionych rzeczy: kolczyków, kluczy lub innych drobiazgów.

Urządzenie ma specjalną głowicę kamery o średnicy 8 mm zamontowanej na końcu metalowego, giętkiego przewodu o długości 79 centymetrów. Kamera umożliwia nagranie wideo do późniejszej analizy (rozdzielczość 640 na 480 pikseli, format AVI) oraz wykonanie zdjęć (JPG). Pozwala także na bezpośredni podgląd zakamarków i wyświetlanie obrazu rejestrowanego obiektywem kamery na ekranie podłączonego do urządzenia smartfona lub komputera.

Funkcjonalność kamery zwiększa 6 diod LED umieszczonych wokół obiektywu, które oświetlają zakamarki oraz ułatwiają inspekcję, odszukanie pożądanego celu i rozpoznanie wszelkich szczegółów. Dodatkowo - obiektyw kamery inspekcyjnej EC-1 Niteo Tools zapewnia szeroki kąt widzenia - 67 stopni, co pozwala na jednorazowe ujęcie większej przestrzeni oraz szybką lokalizację usterki, czy drobiazgu.

Urządzenie jest wodoodporne i pyłoszczelne co potwierdza certyfikat IP67. W efekcie kamera świetnie sprawdza się w wymagających warunkach pracy, a wszelkie zabrudzenia można usunąć pod bieżącą wodą.

Połączenie kamery ze smartfonem umożliwia dedykowana aplikacja dostępna na stronie producenta oraz w Google Play. Urządzenie jest kompatybilne z modelami smartfonów z systemem operacyjnym Android 4.4 lub wyższym, wyposażonymi w gniazda microUSB, OTG lub UVC. Pasuje do smartfonów o szerokości do 69 mm (maks. 5’’). Za pomocą typowego przewodu USB - microUSB, kamerę można również podłączyć do komputerów z systemem Windows (rozpoznawana jest jako kamera USB).

Urządzenie posiada certyfikat jakości wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TUV, która zbadała je pod kątem wytrzymałości i użyteczności.

Kamera inspekcyjna Niteo Tools EC-1 w cenie 99 złotych znajdzie się w ofercie wybranych sklepów sieci Biedronka. Oferta ważna jest od 6 do 19 kwietnia lub do wyczerpania zapasów.