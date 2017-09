Kamera inspekcyjna Niteo Tools w sklepach Biedronka

2 października w ofercie sieci Biedronka znajdzie się nowoczesna Kamera inspekcyjna EC-1 marki Niteo Tools. Tourządzenie sprawdza się w specjalistycznych pracach, docierając do trudno dostępnych miejsc w pojazdach, maszynach i pomieszczeniach. Produkt dostępny będzie w cenie 99 zł.

Zdjęcie Kamera inspekcyjna EC-1 marki Niteo Tools /materiały prasowe

Kamera inspekcyjna EC-1 marki Niteo Tools to wielofunkcyjne urządzenie zapewniające bezpośredni podgląd obrazu rejestrowanego obiektywem kamery umieszczonej na długim, wodoodpornym ramieniu. Jest on wyświetlany na ekranie podłączonym do kamery smartfona lub komputera. Produkt ułatwia pracę wszystkim majsterkowiczom i osobom, które szukają prostego rozwiązania, aby dostać się do różnego rodzaju zakamarków. Urządzenie sprawdzi się również w domu jako pomoc w odnalezieniu zgubionych rzeczy: kolczyków, kluczy lub innych drobiazgów. Specjalna konstrukcja kamery o średnicy 8 mm zamontowanej na końcu metalowego, giętkiego przewodu o długości 79 centymetrów oraz możliwość obsługi jedną ręką znacznie ułatwiają pracę.

Kamera pełni funkcje znane z powszechnie używanych, tradycyjnych kamer dobrej jakości. Umożliwia nagrywanie filmów oraz zapisywanie zdjęć na smartfonie, tablecie lub komputerze. Funkcjonalność kamery zwiększa 6 doświetlających diod LED umieszczonych wokół obiektywu urządzenia. Dzięki temu łatwiej odszukać pożądany cel, dotrzeć do najmniejszych zakamarków w łazience, kuchni czy w garażu.

Obiektyw Kamery inspekcyjnej EC-1 Niteo Tools zapewnia szeroki kąt widzenia – 67 stopni. Urządzenie jest wodoodporne i pyłoszczelne co potwierdza certyfikat IP67. W efekcie kamera świetnie sprawdza się w wymagających warunkach pracy, a wszelkie zabrudzenia można usunąć pod bieżącą wodą.

Połączenie kamery ze smartfonem umożliwia dedykowana aplikacja dostępna na stronie producenta oraz w Google Play. Urządzenie jest kompatybilne z modelami smartfonów z systemem operacyjnym Android 4.4 lub wyższym, wyposażonymi w gniazda microUSB, OTG lub UVC. Pasuje do smartfonów o szerokości do 69 mm (maks. 5’’). Za pomocą typowego przewodu USB – microUSB, kamerę można również podłączyć do komputerów z systemem Windows (rozpoznawana jest jako kamera USB).

Urządzenie posiada certyfikat jakości wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TUV, która zbadała je pod kątem wytrzymałości i użyteczności.

Kamera inspekcyjna Niteo Tools EC-1 w cenie 99,00 złotych znajdzie się w ofercie wszystkich sklepów sieci Biedronka. Oferta ważna jest od 2 do 15 października lub do wyczerpania zapasów.