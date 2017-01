Inteligentne roboty LG

Podczas targów CES2017 w Las Vegas, firma LG prezentuje nową linię inteligentnych robotów, powstałą w wyniku prac prowadzonych w obszarze sztucznej inteligencji, która ma rozwinąć możliwości ekosystemu IoT. Pierwsze z debiutujących urządzeń ułatwiają korzystanie z inteligentnego sprzętu domowego oraz pełnią funkcję centrum powiadomień, zwiększającego wygodę podczas wykonywania codziennych czynności. Kolejne dwa roboty to zaawanasowane urządzenia pozwalające wykorzystać możliwości oferowane przez Internet Rzeczy (IoT) także poza domem np. w portach lotniczych i miejscach publicznych.

Zdjęcie Robot Airport Guide /materiały prasowe

LG Hub Robot, przyciągający uwagę futurystycznym wzornictwem, oferuje zupełnie nowe możliwości korzystania z urządzeń wchodzących w skład inteligentnego domu. Został wyposażony w opracowaną przez firmę Amazon funkcję rozpoznawania mowy Alexa, co pozwala na zarządzanie inteligentnym sprzętem AGD. Użytkownik przy użyciu prostych komend głosowych może sterować pracą domowego sprzętu, np. włączać klimatyzator czy zmieniać program w suszarce do ubrań.

Reklama

LG Hub Robot wyposażono także w interaktywny ekran, na którym wyświetlane są różnorodne informacje, takie jak zdjęcia zawartości lodówki czy przepisy kulinarne wraz ze wskazówkami głosowymi. Inteligentny asystent LG oferuje także funkcje przydatne na co dzień: odtwarzanie muzyki, ustawianie budzika, tworzenie przypomnień czy sprawdzanie prognozy pogody oraz informacji o ruchu drogowym.

Urządzenie ma przyjazny wygląd i może komunikować się z całą rodziną na wiele sposobów. Porusza się, obraca w miejscu, a poprzez wyświetlanie twarzy na ekranie może także wyrażać emocje. Hub Robot został zaprojektowany tak, by reagował używając mowy ciała, np. kiwa głową, odpowiadając na proste pytania. Ponadto, odnotowuje aktywności domowników, takie jak wyjścia i powroty do domu czy czas, kiedy kładą się spać.

Zdjęcie LG Hub Robot /materiały prasowe

Robot wyposażono także w kamerę pozwalającą rozróżniać członków rodziny, dzięki czemu mogą zaprogramować go tak, by każda osoba była witana w inny sposób. Hub Robot najlepiej sprawdza się w miejscach, w których zbiera się cała rodzina, np. w kuchni lub salonie. Firma LG przedstawi także mniejsze roboty o podobnych funkcjach, posiadające estetyczny wyświetlacz, które będą uzupełniać pracę głównego urządzenia w pozostałych pomieszczeniach domu.

Robot Airport Guide – najlepszy przyjaciel w podróży

Robot Airport Guide, który wkrótce pojawi się w seulskim porcie lotniczym Incheon, jest inteligentnym asystentem dla podróżnych, który odpowie na ich pytania w czterech językach: angielskim, chińskim, japońskim i koreańskim. Po zeskanowaniu biletu lotniczego robot udzieli szczegółowych informacji o godzinie rozpoczęcia odprawy i numerze wyjścia, a nawet o pogodzie w miejscu docelowym. Robot lotniskowy podzieli się również wskazówkami dotyczącymi odległości i czasu przejścia do różnych miejsc w obrębcie portu lotniczego. Ponadto, może pomagać osobom, które się zgubiły lub są spóźnione na lot – wówczas odprowadzi je do odpowiedniego wyjścia.

Robot sprzątający do dużych obszarów

Robot Airport Cleaning firmy LG jest potężnym automatycznym odkurzaczem, wyposażonym w odpowiednio mocne silniki, duży pojemnik na kurz, a także szczotki przystosowane do czyszczenia różnorodnych powierzchni, od płytek ceramicznych po wykładziny podłogowe. Został wyposażony w najnowsze inteligentne czujniki oraz kilka kamer, które gwarantują bezpieczne, efektywne i skuteczne sprzątanie nawet najbardziej zatłoczonych portów lotniczych. Aby umożliwić bezpieczny ruch robota i omijanie przeszkód, zastosowano system LIDAR z laserowym pomiarem odległości oraz czułe zderzaki. Ponadto, dzięki technologii SLAM, tworzącej mapę otoczenia, robot zawsze jest w stanie określić swoją lokalizację.

Robot, który zadba o ogród

Dopełnieniem prezentowanej na targach CES 2017 linii zaawansowanych robotów jest urządzenie stworzone do efektywnego i jednocześnie bardzo precyzyjnego koszenia trawników. Produkt, który będzie mógł niezawodnie, a przede wszystkim bezpiecznie dbać o ogrody konsumentów to efekt wieloletniego doświadczenia firmy LG w dziedzinie inteligentnej robotyki, zdobytego m.in. przy konstruowaniu odkurzacza HOM-BOT. Urządzenie zostało wyposażone w zaawansowane czujniki, dzięki którym zawsze pamięta swoje położenie. Zastosowanie zderzaków identycznych jak w robocie lotniskowym pozwala na identyfikację wszystkich przeszkód znajdujących się w polu widzenia, takich jak drzewa, czy żywopłoty. O perfekcyjną jakość koszenia i nienaganny wygląd trawnika zadba wykorzystane w robocie ostrze o dużej prędkości obrotowej. Dzięki podłączanemu z boku przewodowi, robot jest prosty w obsłudze – sam obliczy swoją lokalizację przez co może zacząć pracę w dowolnym miejscu ogrodu.