Inteligentna nawigacja od ZTE

Firma ZTE wprowadziła na rynek swoje najnowsze rozwiązanie – inteligentną nawigację działającą we wnętrzach budynków i pod ziemią - Smart Car Search. Dzięki niej odnalezienie miejsca parkingowego na podziemnym parkingu staje się banalnie proste. System doprowadzi nas bezpośrednio do najbliższego wolnego miejsca. Równie łatwo będzie odnaleźć zaparkowany pojazd.

Zdjęcie Koniec z koniecznością zapamiętywania numeru miejsca parkingowego i zastanawiania się, którędy dotrzeć na poziom parkingu /materiały prasowe

Nawigacja stała się ważną częścią naszego codziennego życia. Korzystamy z niej często i chętnie. Wszystko sprawdza się świetnie, dopóki jesteśmy w zasięgu sygnału GPS – czyli na świeżym powietrzu. Jednak podczas wjazdu do podziemnego garażu sygnał zanika, a nieznany nam teren oznacza, że poszukiwanie wolnego miejsca parkingowego zajmie nam dużo więcej czasu. Zintegrowana, inteligentna nawigacja ZTE Smart Car Search skutecznie rozwiązuje ten problem. Kiedy system nadzoru wewnętrznego parkingu (QCell) wykryje, że zbliża się samochód, zgłosi to automatycznie do systemu zarządzającego miejscami i prześle do samochodu odpowiednią trasę. Nie ma obawy, że ktoś zajmie nasze miejsce, ponieważ każde z nich jest rezerwowane pod kolejno wjeżdżające do garażu pojazdy.

Jak to działa?

Rozwiązanie obejmuje działającą na zewnątrz i wewnątrz nawigację, system inteligentnego wyszukiwania samochodów i obsługę otwartych usług (COS). Korzystając z rozwiązania QCell (pozwalającego zapewnić perfekcyjne pokrycie siecią wnętrz budynków), technologii MEC (Mobile Edge Computing) i naziemnej detekcji magnetycznej IoT, można przy bardzo niskich kosztach tworzyć inteligentne budynki i przestrzenie miejskie.Rozwiązanie dostarczone przez ZTE daje operatorom możliwość zbudowania nowoczesnego, inteligentnego budynku, dającego możliwość łatwego połączenia między ludźmi, a obiektami. Firma ZTE wdrożyła takie rozwiązanie w inteligentnym parku technologicznym Zhangjiang w Szanghaju. Korzysta z niego ponad 100 tys. pracowników codziennie dojeżdżających tam do pracy.

Znajdź swój samochód za pomocą jednego kliknięcia

Powierzchnia współczesnych garaży podziemnych może wynosić ponad 10 000 metrów kwadratowych, a wiele z nich posiada kilka poziomów. Kierowcy często zapominają, gdzie dokładnie zaparkowali swój samochód, a ogromna powierzchnia parkingu i brak punktów orientacyjnych nie ułatwiają jego odnalezienia. Rozwiązanie ZTE pozwala w bardzo prosty sposób znaleźć do niego drogę. Korzystając z wyżej opisanych technologii wystarczy użyć aplikacji nawigacyjnej w dowolnym miejscu wewnątrz budynku, aby wyświetlić najkrótszą trasę dotarcia do samochodu. Możliwe jest również proste zeskanowanie kodów QR rozmieszczonych na ścianach – efekt będzie taki sam: system „zaprowadzi” nas pod drzwi naszego auta. Koniec z koniecznością zapamiętywania numeru miejsca parkingowego i zastanawiania się, którędy dotrzeć na poziom parkingu.

ZTE tworzy nowy ekosystem

Rozwiązanie ZTE jest otwarte, a zatem umożliwia dodawanie nowych usług. Na przykład pozwala operatorom na przesyłanie użytkownikowi informacji zależnych od położenia w obiekcie jego samochodu i telefonu. Możliwe jest także proste zarządzanie wolnymi miejscami parkingowymi i zbieranie szczegółowych statystyk o ich wykorzystaniu. Dzięki możliwościom tworzenia i zarządzania aplikacjami MEC, możliwe jest również dostarczanie istotnych informacji bezpośrednio do aplikacji i/lub dostawcy treści w celu ich wtórnego rozwoju w oparciu o dane lokalizacji. Rozwiązanie ZTE tworzy tym samym podwaliny nowego ekosystemu czym istotnie pomaga w projektowaniu bardzo zaawansowanych, inteligentnych budynków.