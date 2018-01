Hykker Power Bank 4800 mAh w Biedronce

Power Bank 4800 mAh marki Hykker to przenośny akumulator w metalowej obudowie. Pozwoli naładować smartfon, aparat fotograficzny i wiele innych małych sprzętów RTV w awaryjnych sytuacjach. Produkt oferowany będzie w Biedronce od czwartku 25 stycznia, w czterech kolorach, w cenie 29,99 zł.

Zdjęcie Hykker Power Bank 4800 mAh /materiały prasowe

Hykker Power Bank 4800 mAh to zewnętrzne, mobilne źródło energii. Uchroni smartfon, aparat, tablet lub inne urządzenie przed rozładowaniem się wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do tradycyjnego źródła zasilania - np. na stoku, w górach, czy podczas podróży. Power Bank to obowiązkowy element wyposażenia również tych, którzy chcą zrezygnować z noszenia ładowarki z plączącym się kablem i odkładania telefonu w pobliże gniazdka elektrycznego.

Hykker Power Bank 4800 ma metalową obudowę zabezpieczającą urządzenie przed uszkodzeniami fizycznymi. Dzięki niej power bank sprawdzi się jako towarzysz każdej podróży. Urządzenie wyposażono także we wskaźnik poziomu naładowania, który pozwala precyzyjnie zarządzać transmisją energii, a samo urządzenie ładuje się za pomocą przewodu USB, który znajduje się w zestawie (czas ładowania akumulatora wynosi jedynie 6 godzin).

Hykker Power Bank 4800 będzie dostępny w 4 wersjach kolorystycznych: czerwonej, niebieskiej, złotej i srebrnej. Jego wymiary - 90 x 77 x 22 mm - sprawiają, że produkt jest wyjątkowo poręczny i wygodny do noszenia (waga: 231 g).

Urządzenie posiada znak jednostki certyfikującej TÜV Rheinland, która zbadała go pod kątem wytrzymałości, parametrów technicznych, funkcjonalności oraz poręczności.

Hykker Power Bank 4800 w cenie 29,99 zł będzie dostępny we wszystkich sklepach sieci Biedronka od 25 stycznia do 7 lutego br. lub do wyczerpania zapasów.