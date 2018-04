Gramofon Vintage Sound oraz głośnik LED Fantasy marki Hykker w Biedronce

25 kwietnia w ofercie sklepów Biedronka pojawią się dwa urządzenia marki Hykker - Gramofon Vintage Sound oraz głośniki LED Fantasy z podświetleniem w czterech kolorach. Produkty dostępne będą w cenach odpowiednio: 149 zł i 39,99 zł.

Zdjęcie Gramofon Vintage Sound /materiały prasowe

Gramofon Hykker umożliwia odtwarzanie winyli w trzech prędkościach, co gwarantuje dobry odsłuch każdej płyty. Możliwe jest również digitalizowanie nośników na pamięć zewnętrzną w formatach audio tj. WAV w standardzie stereo. Dzięki wbudowanym gniazdom SD i USB gramofon może służyć także jako odtwarzacz współczesnych plików muzycznych. Vintage Sound posiada wbudowane głośniki 2x3 W, wejście AUX, minijack 3.5 mm oraz RCA (cinch).

Produkt dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i turkusowej.

Zdjęcie Głośniki Hykker Fantasy / materiały prasowe

Kolejnym urządzeniem, które pojawi się w sprzedaży jest głośnik Hykker LED Fantasy. Produkt o mocy 5W jest stworzony do bezprzewodowego odtwarzania utworów muzycznych z urządzeń wyposażonych w Bluetooth – zarówno z tabletów, smartfonów, odtwarzaczy mp3, jak i z laptopów. Zasięg połączenia to aż 15 metrów. Pomimo niewielkich rozmiarów, z głośnika LED Fantasy wydobywa się dźwięk wysokiej jakości (szeroki zakres częstotliwości 250Hz-13kHz). Dobre brzmienie to nie jedyny atut urządzenia. To, co wyróżnia produkt to podświetlenie w postaci dwunastu diod LED, świecących w czterech kolorach, w dwóch rożnych trybach (w rytm muzyki oraz kaskadowo).

Czas pracy urządzenia – do czterech godzin – gwarantuje bateria Li-ion o pojemności 250 mAh.

Głośnik Hykker Fantasy dostępny będzie w pięciu wersjach kolorystycznych: białej, czarnej, żółtej, turkusowej i bordowej.

Gramofon Vintage Sound (cena 149 zł) oraz głośniki LED Fantasy (39,99 zł), znajdą się w ofercie wszystkich sklepów sieci Biedronka. Oferta ważna jest od 25 kwietnia do 8 maja lub do wyczerpania zapasów.