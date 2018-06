Garmin prezentuje nową serię zegarków fenix 5 Plus

Marka Garmin prezentuje nowe modele zegarków multisportowych z GPS - fēnix 5 Plus. W ofercie producenta znajdą się także mapy, muzyka, funkcja Garmin Pay i nadgarstkowy pulsoksymetr.

Garmin zaprezentował kolekcję zegarków fēnix 5 Plus - kolejną generację multisportowych urządzeń typu smartwatch wyposażonych w GPS, a także w mapy topograficzne, wbudowaną pamięć do przechowywania muzyki, funkcję zbliżeniowych płatności Garmin Pay oraz nadgarstkowy pulsoksymetr Pulse-Ox, który pomaga aklimatyzować się na dużych wysokościach.

Tak jak pozostałe z serii zegarków fēnix 5, fēnix 5S Plus, fēnix 5 Plus oraz fēnix 5X Plus zostały stworzone z myślą o sportowcach i poszukiwaczach przygód każdego typu. Te surowe, ale wykonane z dbałością zegarki, dostępne są w rozmiarach od 42 do 51 mm, a każdy z nich posiada jasny i czytelny nawet w świetle słonecznym wyświetlacz o przekątnej 1,2 cala. Stanowi to 20-procentowy wzrost powierzchni ekranu w stosunku do poprzedniego modelu fēnix 5S, przez co nawet osoby o drobniejszych nadgarstkach mogą posiadać smartwatch z dużym i wyraźnym wyświetlaczem.

Model fēnix 5X Plus jest pierwszym produktem marki Garmin w kategorii galanterii elektronicznej, oferującym nadgarstkowy pulsoksymetr. Jest to funkcja dedykowana osobom działającym na wysokościach wymagających aklimatyzacji.

Seria fēnix 5 Plus, poza nadgarstkowym pulsometrem i wszystkimi funkcjami łączenia się, znanymi z poprzedniej wersji zegarka, posiada także wgrane do pamięci mapy, zoptymalizowane tak, aby wskazówki nawigacyjne oraz pozycja były zrozumiałe po jednym spojrzeniu na tarczę. Mapy mogą być używane w trybie wyznaczania pętli, co jest szczególnie przydatne dla biegaczy czy rowerzystów. Wystarczy wprowadzić dystans, jaki chce się przebyć, a zegarek wyznaczy kilka pętli o określonej długości do wyboru.

Funkcja Trendline, po raz pierwszy zastosowana w naszych urządzeniach dla rowerzystów, pozwala zegarkom z serii fēnix 5 Plus wyznaczać trasy na bazie danych o ich popularności, pobieranych z serwisu Garmin Connect. Dzięki temu, wiadomo, że na danym szlaku nic nie zaskoczy użytkownika, ponieważ został on wcześniej przebyty przez wiele osób.

Dodatkowo, dzięki wbudowanej pamięci, modele fēnix 5S Plus, fēnix 5 Plus i fēnix 5X Plus mogą pomieścić aż 500 utworów muzycznych. Nie ma więc potrzeby zabierania ze sobą telefonu, a gotowe playlisty można ściągnąć z serwisów streamingowych takich jak np. iHeartRadio, Deezer i innych, lub bezpośrednio z komputera. Gdy playlista jest już załadowana na zegarek, wystarczy połączyć go przez Bluetooth ze słuchawkami (nie są elementem zestawu) i cieszyć się ulubioną muzyką. Każdy z zegarków z serii fēnix 5 Plus obsługuje także zbliżeniowe płatności Garmin Pay, można zatem spokojnie zostawić w domu portfel i nadal korzystać z wygody kart płatniczych.

Każdy z zegarków kolekcji fēnix 5 Plus jest naszpikowany zaawansowanymi funkcjami wzbogacającymi trening i wspomagającymi monitorowanie formy. Dzięki możliwości sprawdzania danych fizjologicznych czy dynamiki biegu, można sprawdzać swoje postępy i dopasowywać odpowiednio obciążenia treningowe. Urządzenie, bazując na danych o historii treningów, potrafi także ocenić aktualną formę oraz wskazać, czy użytkownik przetrenowuje się, czy może powinien włożyć jeszcze trochę pracy, aby osiągnąć cel. Seria fēnix 5 Plus jest kompatybilna z Connect IQ, można więc ściągać nowe tarcze zegarka, widżety, pola danych i aplikacje. Gdy sparujemy zegarek z kompatybilnym smartfonem, otrzymujemy możliwość nawiązywania połączeń, wysyłania sms-ów i otrzymywania powiadomień o emailach na ekranie smartwatcha.

Dzięki paskom QuickFit, każdy użytkownik ma możliwość personalizacji wyglądu zegarka. Wymiana paska z silikonowego na skórzany lub tytanowy jest prosta i nie wymaga dodatkowych narzędzi. Nowe kolory dostępne dla serii fēnix 5 Plus to m.in. mroźny niebieski, kolor morskiej piany lub ognisty pomarańczowy, ale kombinacji jest znacznie więcej.

Każdy zegarek z kolekcji fēnix 5 Plus posiada wielosieciową łączność satelitarną, włączając w to sieć Galileo, która pozwala dokładniej określać pozycję, także w trudniejszych dla samej sieci GPS obszarach. Jest to funkcja szczególnie przydatna podczas wypraw w miejsca, gdzie niebo może być zasłonięte - takich jak głębokie kaniony czy obszary miejskie o wysokiej zabudowie.

Użytkownik może wybrać pomiędzy stalą nierdzewną powlekaną metodą PVD z paskiem silikonowym, albo wzmocnioną, ale lżejszą wersją tytanową z bransoletą wykonaną także ze szczotkowanego tytanu. Każda z wersji posiada wyświetlacz Garmin Chroma z podświetleniem LED, aby uczynić dane na tarczy zegarka jeszcze bardziej czytelne, nawet w pełnym słońcu. Klasa wodoodporności urządzenia wynosi 100 metrów. Model fēnix 5S Plus może pracować do 7 dni w trybie smartwatcha lub do 4 godzin w trybie GPS i trybie odtwarzania mu-zyki. Model fēnix 5 Plus posiada baterię wytrzymującą nawet 10 dni w trybie smartwatcha i 8 godzin w trybie GPS oraz w trybie słuchania muzyki. Wersja fēnix 5X Plus osiąga nawet 20 dni pracy w trybie smartwatcha oraz 13 godzin w trybie GPS i trybie muzycznym. Użytkownik może też wprowadzić zegarek w tryb UltraTrac, aby oszczędzać energię w baterii i osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty czasu jej pracy.

Zegarki z serii fēnix 5 Plus będą dostępne w sprzedaży w drugim kwartale 2018 roku w cenach od 699,99 do 1149,99 dolarów.