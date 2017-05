Fidget Spinner - zabawka z USA zrobi furorę w Europie?

Fidget Spinner, gadżet, który został stworzony z myślą o osobach mających problemy z koncentracją, stał się szalenie popularny w USA. Ile kosztuje Fidget Spinner i czy moda na tę zabawkę trafi do Europy?

Co to jest Fidget Spinner? Nic innego, jak obrotowa zabawka z plastiku, drewna lub innego materiału, która za sprawą odpowiednio ulokowanych łożysk, po wprawieniu w ruch, kręci się przez dłuższy czas. To w gruncie rzeczy wszystko. Jego cena w polskich sklepach internetowych to około 30 zł do 40 zł. W USA kupimy go nawet za około 3 dolary.

Jak łatwo się domyślić, Fidget Spinner, niczym Jojo, szybko stał się całkiem efektownym narzędziem w rękach utalentowanych osób - w sieci nie brakuje filmików z kolejnymi trickami wykonywanymi przy pomocy opisywanego gadżetu.

Co ciekawe, Fidget Spinner został wynaleziony... jeszcze w latach 90. Powstał w celach czysto terapeutycznych. Jego "zabawkowa" wersja z 2017 roku różni się od pierwowzoru. Skąd taki wzrost popularności? Gadżet pojawił się na listach niektórych popularnych w Stanach mediów, jako jedna z ciekawszych zabawek na 2017 rok. Potem trafił w ręce jutuberów oraz innych rozpoznawalnych w mediach społecznościowych osób. Tak zobaczyły go dzieci i młodzieży.

Fidget Spinner stał się tak popularny, że niektóre szkoły w Stanach Zjednoczonych postanowiły zakazać korzystania z niego na terenie placówek oświatowych.