Hoverboardy cieszą się coraz większą popularnością, a swój model tego popularnego urządzenia przygotowała właśnie marka UGO.

Zdjęcie Deska elektryczna UGO /materiały prasowe

W przypadku tego typu urządzeń ważne jest, by deską dało się w łatwy i bezpieczny sposób manewrować. Stąd też decyzja producenta, by wyposażyć hoverboard w duże, ośmiocalowe kółka. Uzbrojony w dwa silniki o łącznej mocy 700 W może rozwinąć maksymalnie 15 km/h. Jest to prędkość wciąż pozwalająca na czerpanie przyjemności z jazdy, ale i nie naruszająca bezpieczeństwa użytkownika, który w innym przypadku mógłby zbytnio się rozpędzić i stracić panowanie nad urządzeniem.

Mimo niepozornego wyglądu deska elektryczna od UGO ma charakteryzować się duża odpornością na uderzenia. Mocna konstrukcja jest ważna zarówno dla osób, które dopiero uczą się jazdy na hoverboardzie i mogą wykonać jakiś nieprzewidziany manewr, jak i doświadczonych użytkowników, chcących wykonywać efektowne ewolucje. Deska posiada także normę szczelności IP54, gwarantującą, odporność na zachlapanie i kurz.

Jednym z kluczowych elementów w hoverboardzie jest pojemna bateria. W końcu jaki pożytek z elektrycznej deski, która szybko się rozładowuje i nie można jej przez to wykorzystać do pokonywania dłuższych tras? UGO przekonuje, że jego urządzenie zostało wyposażone w wysokiej jakości akumulator LG, który pozwala na przejechanie dystansu do 20 km.

A gdyby tak umilić sobie jazdę przy pomocy muzyki? UGO najwyraźniej pomyślało o tym samym, umieszczając w hoverboardzie głośniki bluetooth. Do deski dołączony jest także pilot, przy pomocy którego użytkownik może zdalnie włączyć i wyłączyć urządzenie.

Deska elektryczna UGO UHD-1135 kosztuje około 950 zł.