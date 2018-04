AlumiSlim - „szczupłe” powerbanki ttec

Na polskim rynku pojawiły się właśnie nowe powerbanki firmy ttec - urządzenia z serii AlumiSlim. Nowości dostępne są w dwóch wersjach (różniących się pojemnością) i w wielu wariantach kolorystycznych.

ttec AlumiSlim występuje w dwóch wersjach – o pojemności 5 000 oraz 10 000 mAh. Pierwsza z nich dostarcza dość energii, by dwukrotnie naładować typowego smartfona, druga może to zrobić nawet czterokrotnie. Co istotne, sam powerbank można ładować korzystając zarówno z kabla/ładowarki MicroUSB, jak i z wykorzystywanego w urządzeniach firmy Apple kabla Lightning (dostępność tego drugiego portu sprawia, że użytkownicy iPhone’ów i iPadów nie muszą nosić dodatkowej ładowarki/kabla do powerbanka). Oba warianty wyposażono również w 1 pełnowymiarowy port USB.

Nowe produkty ttec zwracają uwagę eleganckim stonowanym wzornictwem. Wykonana z aluminium obudowa jest nie tylko lekka, ale również odporna na uszkodzenia. Do wyboru jest wiele wersji kolorystycznych - m.in. czerwona, srebrna, szara, granatowa, czarna.

W urządzeniach z serii ttec AlumiSlim zastosowano zestaw technologii usprawniających proces ładowania oraz chroniących podłączone urządzenia – jest to m.in. system Smart Charging (dobierający parametry pracy powerbanka do wymagań i specyfiki ładowanego sprzętu), system szybkiego ładowania Fast Charge (2.1A) oraz ochronę przed przegrzaniem i przepięciami.

Cenę wersji 5 000 mAh ustalono na 99 zł, a model 10 000 mAh - na 159 zł.