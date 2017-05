Ricoh WG-50 - aparat, który wytrzyma (prawie) wszystko

Firma Ricoh zapowiedziała premierę nowego modelu aparatu z serii Adventure. Ricoh WG-50 jest lekki i odporny na trudne warunki atmosferyczne. Pozwala na robienie zdjęć na głębokości do 14 metrów, wytrzymuje upadek z 1,6 metra i może pracować przy temperaturze do -10 stopni Celsjusza. ​Aparat wyposażono w matrycę 16 MP, funkcję nagrywania filmów w jakości Full HD (1920 x 1080 pikseli) oraz wygodny wyświetlacz LCD z możliwością ustawienia poziomu jasności i trybem Outdoor View Setting.

Zdjęcie Ricoh WG-50 /materiały prasowe

WG-50 może pracować pod wodą nieprzerwanie przez 2 godziny na głębokości do 14 m (ekwiwalent IPX 8 lub JIS Class 8). Przetrwa upadek z wysokości do 1,6 metra, jest kurzoodporny (ekwiwalent IPX 6 lub JIS Class 6), mrozoodporny do -10°C oraz wytrzyma nacisk o sile 100 kg.

Aparat wyposażono w matrycę 16 MP z tylnym podświetleniem oraz wydajny procesor obrazu umożliwiający osiągnięcie czułości do ISO 6400. Aparat zapewnia dostęp do innowacyjnych funkcji np. tryb Handheld Night Snap, który pozwala na uzyskanie dobrej jakości zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych czy tryb Ladscape w którym dzięki optymalizacji balansu bieli uzyskujemy na zdjęciach piękną zieleń.

WG-50 wyposażono w pięciokrotny zoom optyczny 5 mm – 25 mm (ekwiwalent 35 mm: 28 – 140 mm) oraz szereg opcji fotografowania np. tryb makro czy funkcji inteligentnego zooma. Tryby przeznaczone do robienia zdjęć i kręcenia filmów pod wodą pozwalają na uzyskanie optymalnej kolorystyki i ostrości. Jest to możliwe dzięki wzmocnieniu różnych odcieni czerwieni, które są tracone w trakcie fotografowania pod wodą oraz kompensacji utraty kontrastu. W tym trybie użytkownik ma również dostęp do opcji Flash Off + Flash On, dzięki której może w tym samym momencie zrobić dwa zdjęcia jedno z użyciem lampy a drugie bez.

Sześć dodatkowych diod rozmieszczonych wokół obiektywu pozwala robić wyraźne zdjęcia makro nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Dzięki nim użytkownik w trybie Digital Microscope na wyświetlaczu aparatu może wyraźnie zobaczyć obraz w normalnych warunkach niewidzialny dla ludzkiego oka. Natomiast funkcja Illumination Enhance pozwala na minimalizację drgań – w tym trybie, przy uwolnieniu migawki, diody automatycznie uruchamiają się na najwyższym poziomie, dzięki temu ta może pracować ze znacznie wyższą prędkością. Diody są również wykorzystywane przy trybie Self-Portrait Assist.

WG-50 pozwala na nagrywanie filmów w jakości Full HD (H.264,1920 x 1080, 16:9, 30 kl/s) oraz zapewnia dostęp do szeregu dodatkowych opcji.

Cyfrówka może się też pochwalić trzystopniową ochroną przed drganiami, na którą składają się: mechanizm Pixel Track SR, tryb Digital SR, tryb Movie SR.

Do aparatu można dokupić dodatkowe akcesoria pozwalające na bezpieczne umieszczenie np. na kierownicy roweru czy na kajaku.