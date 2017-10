Quadralite A1 - ze smartfonem do studia

Marka Quadralite zapowiedziała wprowadzenie do swojej oferty niewielkiego gadżetu, który może bardzo rozszerzyć fotograficzne możliwości smartfona. A1 to samodzielna lampa błyskowa o maksymalnej mocy 8Ws, która może być bezprzewodowo zsynchronizowana z aparatem w telefonie.

Zdjęcie Quadralite A1 /materiały prasowe

A1 cechuje się pełną integracją z systemem bezprzewodowego sterowania i wyzwalania lamp Quadralite i Godox. Aby w pełni wykorzystać możliwości jaki daje gadżet należy w telefonie zainstalować aplikację Quadralite Photo App. Niestety, póki co aplikacja jest zgodna tylko z telefonami iPhone 5s, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone7 i iPhone7 Plus. Wersja dla smartfonow korzystających z systemu Android jest dopiero przygotowywana, a jej premiera planowana jest na koniec roku 2017.

A1 może być wykorzystywany jako niezależna, wyzwalana bezprzewodowo lamp błyskowa, dodatkowe oświetlenie LED lub bezprzewodowy wyzwalacz i kontroler lamp Quadralite oraz Godox. Dzięki tym możliwościom A1 przekształci smartfona w centrum sterowania całym studiem fotograficznym.

Zdjęcie Quadralite A1 / materiały prasowe

Górna powierzchnia A1 wyposażona jest w ekran OLED, który pokazuje podstawowe informacje o stanie urządzenia. Trzy przyciski umieszczone po prawej stronie panelu pozwalają uruchomić błysk testowy, włączyć oświetlenie LED i włączyć/wyłączyć urządzenie. Poza nimi znajduje się tam koło nastawcze i dodatkowy przycisk służący do zmian w parametrach pracy.

Przednia strona zawiera lampę błyskową i diody LED. Dolna część jest natomiast wyposażona w gwint 3/8" kompatybilny z większością akcesoriów studyjnych, statywów i uchwytów. Tylna ścianka posiada magnes, który ułatwia mocowanie urządzenia do metalowych powierzchni. Dzięki niewielkim rozmiarom i niskiej wadze A1 może być montowany na małych statywach lub przenoszony ręcznie.

Zdjęcie Quadralite A1 / materiały prasowe

Quadralite A1 pojawi się w sklepach w połowie listopada bieżącego roku. Jego sugerowana cena detaliczna będzie wynosiła 315 zł.

Cechy produktu

- wbudowany moduł Bluetooth 4.0 o maksymalnym zasięgu 50 m, zapewniający bezprzewodową komunikację ze smartfonami dzięki Quadralite Photo App,

- może być używany jako samodzielna, bezprzewodowa lampa błyskowa, oświetlenie LED lub sterownik innych lamp,

- wbudowany moduł bezprzewodowy Quadralite Navigator X 2.4 GHz (urządzenie może być używane w trybie Slave lub Master),

- wbudowany moduł bezprzewodowy Quadralite LED Remote 433MHz (pozwala na sterowanie panelami Thea LED),

- niewielkie rozmiary oraz niska waga ułatwiają przechowywanie i transport,

- wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 1Ah, który pozwala wykonać ok. 700 błysków z pełną mocą,

- oświetlenie pilotujące o mocy 1W oraz błyskowe o mocy 8Ws z pięciostopniową regulacją (1/1 - 1/16),

- temperatura barwowa błysku wynosząca 6000K±200K,

- wyposażony w uniwersalny gwint 3/8 "i magnes do szybkiego i łatwego montażu.