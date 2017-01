Pentax KP - lustrzanka z czułością 819200 ISO

Pentax wprowadza do sprzedaży cyfrową lustrzankę noszącą oznaczenie KP. Aparat oferuje podstawowe funkcje, znane z wcześniejszych modeli z serii K-, został też wzbogacony o udoskonalenia, które mają sprostać oczekiwaniom bardziej wymagających fotografów - m.in. czułość sięgającą ISO 819200.

Zdjęcie Pentax KP /materiały prasowe

Korpus lustrzanki został wykonany z metalu i wyposażony w 67 uszczelki, dzięki którym jest odporny na pył, zachlapania oraz mróz do -10 °C. W jego wnętrzu umieszczono matrycę CMOS o rozdzielczości 24 megapikseli, która może rejestrować zdjęcia o czułości sięgającej 819200 i pozbawiona została filtra AA. Za przetwarzanie obrazu odpowiada procesor PRIME IV.

Reklama

Lustrzankę wyposażono w 5-osiowy system stabilizacji obrazu SR II (Shake Reduction II) oraz system PixelShift Resolution z nową funkcją korekcji ruchu. Ten ostatni to najnowsza technologia Pentax bazującą na przesunięciu sensora. W porównaniu do klasycznej metody Bayera, rozwiązanie to pozwala na uzyskanie pełnej informacji RGB dla każdego piksela. Gwarantuje to wysoką jakość fotografii i większą szczegółowość w odwzorowaniu detali. System wyposażono również w funkcję korekcji ruchu, która podczas zdjęć seryjnych automatycznie wykrywa poruszający się obiekt, a podczas przetwarzania obrazu minimalizuje efekt poruszenia.

Aparat pozwala na szybką i łatwą wymianę gripu, dzięki czemu użytkownik może dostosować sprzęt do swojego stylu fotografowania lub używanego obiektywu. Oprócz standardowego rozmiaru S, producent oferuje do wyboru dwa uchwyty zamienne o rozmiarach M oraz L.

Migawka w modelu KP łączy w sobie mechanizm migawki mechanicznej (z maksymalną prędkością 1/6000) z migawką elektroniczną, która zapewnia prędkość nawet do 1/24000 sekundy redukując szumy i wibrację. Aparat pozwala na robienia zdjęć w trybie seryjnym z prędkością 7 klatek na sekundę.

Zdjęcie Pentax KP /materiały prasowe

Kadrowanie ujęć umożliwia optyczny wizjer zapewniający niemal 100 procentowe pokrycie kadru i powiększenie około 0,95x. Do dyspozycji jest również 3-calowy, wykonany z hartowanego szkła ekran LCD, wyświetlający obraz o rozdzielczości 921 000 punktów. Za ustawianie ostrości odpowiedzialny jest natomiast moduł AF SAFOX 11, składający się z 27 punktów AF, które rozmieszczone zostały w taki sposób, by pokryć całe pole obrazowania (25 punktów krzyżowych zostało umieszczonych w centrum kadru).

Pentax KP pozwala na nagrywanie filmów Full HD (1920 x 1080 pikseli; 60i/30p) w formacie H.264. Aparat wyposażono w gniazdo na zewnętrzny mikrofon i słuchawki. Użytkownik może korzystać z funkcji redukcji szumu wiatru, ręcznych ustawień poziomu nagrywania dźwięku oraz monitorować jego natężenie.