Gimbale z funkcją timelapse

Gimbale to urządzenia, które najczęściej kojarzą się ze stabilizacją i płynnością ujęć kręconych w ruchu. To ich najważniejsza funkcja, tak lubiana przez miłośników sportów akcji czy vlogerów. Jednak ich możliwości wykraczają o wiele dalej. ​Znakomitym przykładem są panoramiczne timelapsy.

Zdjęcie FeiyuTech A2000 /materiały prasowe

Dzięki połączeniu gimbala z kamerą sportową, możesz nagrać profesjonalny film poklatkowy, czyli tzw. timelapse. Dotychczas rozpowszechnionym sposobem tworzenia takiego wideo było nagrywanie statycznego obrazu, bez możliwości ruchu. Teraz, dzięki gimbalom FeiyuTech, możesz dosłownie animować przestrzeń.

Nowy wymiar timelapse’a

Nagranie filmu poklatkowego wymaga cierpliwości. Statycznie ustawiona kamera w ciągu ustalonego czasu robi serię zdjęć, które następnie łączy w film, a całość przyspiesza. Takie ujęcia idealnie oddają ruch miasta, wędrówkę słońca czy deszcz meteorytów. Połączenie kamery z gimbalem pozwoli wzbogacić timelapse o dodatkowe elementy – 360-stopniowy obrót czy funkcję panoramy. Urządzenie porusza się w dwóch osiach – wertykalnie oraz horyzontalnie. Zakres ruchu kamery możesz ustalić samodzielnie, wyznaczając kadr startowy, a następnie kadr końcowy. Służy do tego aplikacja mobilna Feiyu ON, która umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem.

W łatwy sposób nakręcisz film poklatkowy z efektem panoramowania w pionie i w poziomie – w dowolnej kombinacji tych osi – samodzielnie ustalając kąt obrotu, a także odstępy czasowe pomiędzy poszczególnymi punktami – całkowity czas nagrywania może trwać od 15 sek do 8 godzin. Co istotne – gimbale FeiyuTech wyposażone są w bezszczotkowe silniki, które zapewniają idealnie płynny ruch oraz cichą pracę sprzętu.

Nie tylko dla profesjonalistów

Funkcje nagrywania w trybie timelapse posiadają wszystkie gimbale firmy Feiyu-Tech. Wystarczy dobrać odpowiedni model do swojego urządzenia. W ofercie są gimbale do: kamer sportowych (WG2, G5, A1000), smartfonów (SPG, SPG Live, A1000, Vimble C), bezlusterkowców: (MGV2, A1000, A2000) oraz lustrzanek do wagi 2000 g (A2000). W odróżnieniu od ciężkiego statywu, gimbala możesz zabrać praktycznie wszędzie, a do stabilnego ustawienia każdego z modeli wystarczy składany mini statyw o wadze 45 g.

Nagrywanie takich zaawansowanych ujęć było dotychczas dostępne tylko dla profesjonalistów i wymagało posiadania dużego i ciężkiego sprzętu. Dzięki gimbalom FeiyuTech stało się dostępne dla każdego. Kilka prób z różnym zakresem panoram oraz czasem obrotu, pomoże poznać możliwości, jakie daje urządzenie. Pozostaje więc uwolnić swoją kreatywność, znaleźć odpowiednie miejsce i kadr, i... tworzyć niesamowite ujęcia.