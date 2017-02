EOS M6 – nowy bezlusterkowiec Canon

Canon zaprezentował najnowszy model bezlusterkowca z linii EOS M. Aparat wyposażono w 24,2-MP matrycę APS-C, system Dual Pixel CMOS AF i procesor DIGIC 7.

Zdjęcie Canon EOS M6 /materiały prasowe

EOS M6 został wyposażony w procesor Canon DIGIC 7. W połączeniu z matrycą CMOS o rozdzielczości 24,2 MP i technologią Dual Pixel CMOS AF, aparat zapewnia jakość obrazu i szybkość działania charakterystyczne dla lustrzanek cyfrowych. Nowy bezlusterkowiec rejestruje do 7 kl./s, a przy stałej ostrości nawet do 9 kl./s. Wyposażono go również w system 5-osiowej stabilizacji obrazu.

Odchylany ekran dotykowy LCD oraz pokrętło nastaw obsługiwane kciukiem zapewniają pełną kontrolę nad aparatem i łatwość fotografowania bez względu na kompozycję ujęcia. Rozbudowane opcje łączności Wi-Fi i NFC pozwalają udostępniać zdjęcia z każdego miejsca. Technologia Bluetooth pozwala łączyć się ze smartfonem i oglądać zdjęcia bez wyciągania aparatu z torby. Łączności Bluetooth można również używać do zdalnego fotografowania.

Canon zaprezentował również najnowszy wizjer elektroniczny EVF-DC2 – lekki i kompaktowy, zewnętrzny wizjer kompatybilny z aparatami EOS M oraz wybranymi modelami Canon PowerShot. Nowy 0,39-calowy wizjer obejmuje wyświetlacz o rozdzielczości 2,36 mln punktów i 100-procentowemu pokryciu kadru. Wysoka częstotliwość odświeżania 120 kl./s sprawia, że EVF-DC2 pokazuje ruch w czasie rzeczywistym i pozwala intuicyjnie przełączać się między ekranem a wizjerem poprzez podniesienie aparatu do twarzy. Waga EVF-DC2 to zaledwie 29 g.