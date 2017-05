Coolpix W300 - aparat dla miłośników przygód

Firma Nikon przedstawiła nowy model wytrzymałego kompaktu - Coolpix W300. Cyfrówka może się pochwalić m.in. wodoszczelnością do głębokości 30 m i odpornością na niskie temperatury oraz na zapylenie.

Zdjęcie Nikon Coolpix W300 /materiały prasowe

Aparat został wyposażony w matrycę CMOS BSI o rozdzielczości 16 mln pikseli oraz jasny obiektyw f/2,8 z 5-krotnym zoomem optycznym. Cyfrówka może się również pochwalić 10-krotnym zoomem cyfrowym Dynamic Fine Zoom, funkcją rejestrowania filmów w rozdzielczości 4K/UHD 30p lub Full HD (1080p) i 5-osiową redukcją drgań.

Aparat może pracować na głębokości do 30 m bez obudowy, natomiast na lądzie jest pyłoszczelny, odporny na niską temperaturę do -10°C, a jego wstrząsoodporny korpus wytrzymuje upadki z wysokości do 2,4 m. Nowa, automatyczna blokada ekspozycji AE pozwala na filmowanie przy zmiennym oświetleniu, co szczególnie przydaje się pod wodą, a dzięki obsłudze systemów GPS/GLONASS/QZS można dodawać znaczniki geograficzne do zdjęć lub rejestrować trasy. Z kolei aplikacja SnapBridge pozwala natychmiastowo i automatycznie synchronizować zdjęcia z urządzeniem mobilnym, a także używać np. smartfona do zdalnej obsługi aparatu.