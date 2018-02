Canon prezentuje najnowszy bezlusterkowiec EOS M50

Canon rozszerza serię aparatów systemowych z wymienną optyką EOS M o najnowszy model – EOS M50. Aparat jest pierwszym bezlusterkowcem Canon z możliwością rejestrowania filmów w jakości 4K i najnowszym procesorem DIGIC 8.

Zdjęcie Canon EOS M50 /materiały prasowe

Nowy bezlusterkowiec oferuje zaawansowane rozwiązania znane z lustrzanek cyfrowych w niewielkim, poręcznym body. Technologia Canon Dual Pixel CMOS AF umożliwia precyzyjne ustawienie ostrości przy zachowaniu wysokiej jakości szczegółów na zdjęciach oraz płynne śledzenie obiektów na filmach Full HD. Co więcej matryca APS-C CMOS o rozdzielczości 24,1 MP pozwala też uchwycić detale na wideo w jakości 4K.

Reklama

EOS M50, jako pierwszy aparat Canon, został wyposażony w najnowocześniejszy procesor DIGIC 8, dzięki któremu możliwe jest m.in. nagrywanie wideo 4K, tworzenie filmów poklatkowych 4K czy nawet wycinanie zdjęć z filmów 4K bez utraty jakości. Szybkość zdjęć seryjnych i maksymalny standardowy zakres czułości ISO 25 600 zapewnia ostre zdjęcia dynamicznych ujęć nawet w trudnych warunkach. Dodatkowo procesor DIGIC 8 usprawnia pracę systemu AF – funkcje Auto Lighting Optimizer (automatyczny optymalizator jasności), korekcja zniekształceń (Digital Lens Optimizer) czy tryb priorytetu jasnych partii obrazu (Highlight Tone Priority) zapewniają doskonałą jakość obrazów, które możemy udostępniać bezpośrednio z aparatu.

Nowy aparat EOS M50 charakteryzuje się konstrukcją z centralnie umieszczonym elektronicznym wizjerem. Odchylany, dotykowy ekran o przekątnej 7,5 cala pozwala rejestrować zdjęcia i filmy z różnych perspektyw. Zaawansowane funkcje dotykowego ekranu, w tym funkcja Touch and Drag AF, umożliwiają precyzyjne ustawienie i zmianę punktu ostrości AF bezpośrednio na ekranie LCD – wszystko bez odrywania oka od wizjera.

Zdjęcie Canon EOS M50 / materiały prasowe

Dzięki aplikacji Canon Camera Connect, EOS M50 integruje się z inteligentnymi urządzeniami mobilnymi z systemem iOS i Android. Stałe, energooszczędne połączenie via Bluetooth pozwala zdalnie uruchomić aparat za pomocą smartfona czy tabletu, a także połączyć się z Wi-Fi w celu zdalnego fotografowania i przesyłania zdjęć na urządzenie mobilne.

Zdjęcia i filmy mogą być automatycznie przesyłane z aparatu na urządzenia inteligentne, przez co multimedia możemy natychmiast udostępnić na serwisach społecznościowych. Co więcej, wszystkie zarejestrowane materiały możemy przesyłać do chmurowej aplikacji Canon Irista lub automatycznie i bezprzewodowo zsynchronizować z komputerem PC lub Mac – wszystko za pomocą programu Canon Image Transfer Utility 2.

Dzięki aplikacji Canon Camera Connect możemy korzystać z funkcji zdalnego podglądu na żywo, zmieniać ustawienia i przeglądać multimedia bezpośrednio na urządzeniu mobilnym.

Wyposażony w najnowsze systemy korekcji obrazu i procesor DIGIC 8, Canon EOS M50 pozwala uchwycić najdrobniejsze szczegóły wysokiej jakości na zdjęciach i filmach. Zarejestrowane chwile można łatwo przekształcić w realistyczne i barwne filmowe historie z bogactwem detali w jakości 4K.

Zdjęcie Canon EOS M50 / materiały prasowe

Nagrywanie filmów HD z prędkością do 120 kl./s pozwala rejestrować płynne sekwencje i odtwarzać je w zwolnionym tempie. Po raz pierwszy w historii bezlusterkowców EOS M udało się również osiągnąć szybkość zdjęć seryjnych na poziomie 10 kl./s. W połączeniu z 7,1 kl./s w trybie ciągłego AF mamy pewność, że zachowamy na zdjęciach ostre obiekty nawet podczas fotografowania dynamicznych scen.

EOS M50 to pierwszy aparat obsługujący 14-bitowy format RAW CR3 oraz zupełnie nowy format C-RAW, który zapisuje obrazy w pełnej rozdzielczości, oszczędzając nawet 30-40% wagi pliku. Dzięki temu zapiszemy na karcie pamięci jeszcze więcej wysokiej jakości zdjęć, zachowując przy tym elastyczność plików RAW.

EOS M50 jest kompatybilny z szeroką gamą obiektywów EF-M. Po zamontowaniu adaptera EF-EOS M, do korpusu nowego bezlusterkowca możemy dopasować każdy spośród ponad 80 wymiennych obiektywów EF i EF-S Canon. Podłączenie zewnętrznej lampy także nie jest problemem – dzięki gorącej stopce możemy podłączyć lampy Canon Speedlite. Aparat posiada także 3,5 mm wejście mikrofonowe, które umożliwia podłączenie dodatkowego mikrofonu, np. kierunkowego mikrofonu stereo Canon DM-E1.

EOS M50 będzie dostępny w sprzedaży na polskim rynku w II połowie marca. Rekomendowana cena detaliczna (body) wynosi: 2579,99 zł brutto.