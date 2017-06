Canon EOS 200D - lustrzanka, która ma zastąpić... smartfona

Canon zaprezentował lustrzankę cyfrową EOS 200D. Jak podkreśla japoński producent, nowy aparat to "propozycja dla pasjonatów smartfonowej fotografii, którzy chcą wejść na wyższy poziom kreatywności".

Zdjęcie Canon EOS 200D /materiały prasowe

EOS 200D ma zadowolić tych, którzy szukają stylowej, lekkiej i łatwej w użyciu lustrzanki, będącej alternatywą dla aparatu w smartfonie. Canon chwali się, że jego najnowszy model to najlżejsza na świecie lustrzanka cyfrowa z odchylanym ekranem, a także pierwsza, która została wyposażona w pełny tryb selfie (obejmuje on funkcje wygładzania skóry i rozmywania tła). Zupełnym laikom pomóc ma również intuicyjny interfejs, tłumaczący działanie poszczególnych funkcji, a także asystent użytkownika, który wyjaśnia, jaki wpływ na konkretne zdjęcie będzie miała zmiana ustawień. Oczywiście EOS 200D jest kompatybilny ze smartfonami oraz posiada opcje łączności Wi-Fi i Bluetooth, dzięki czemu - przy użyciu aplikacji Canon Camera Connect - można szybko udostępniać zdjęcia w mediach społecznościowych.

Jeśli zaś chodzi o szczegóły techniczne, to najnowszy Canon może się pochwalić m.in.: matrycą CMOS APS-C o rozdzielczości 24 mln pikseli, procesorem obrazu DIGIC 7 oraz 9-punktowym system autofokusa Dual Pixel AF. Aparat może zapisywać obrazy o czułości 100-25600 ISO (z opcją rozszerzenia do wartości ISO 51200) i fotografować z szybkością do 5 klatek na sekundę. Kadrowanie umożliwia wizjer lub odchylany ekran dotykowy o przekątnej 3 cali i rozdzielczości 1 040 000 punktów. Nie zabrakło również funkcji nagrywania filmów w maksymalnej rozdzielczości Full HD.



Canon EOS 200D dostępny będzie w trzech kolorach: klasycznym czarnym, białym i inspirowanym stylem vintage srebrnym. Jego polska cena nie jest jeszcze znana.