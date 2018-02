Canon EOS 2000D i EOS 4000D - lustrzanki dla początkujących

Canon zaprezentował najnowsze lustrzanki EOS 2000D i EOS 4000D przeznaczone dla początkujących użytkowników. Aparaty są propozycją dla osób, które chcą stawiać swoje pierwsze kroki w fotografii, a jednocześnie oczekują wysokiej jakości obrazu, nagrywania wideo Full HD i możliwości korzystania z wymiennych obiektywów.

Zdjęcie Canon EOS 2000D /materiały prasowe

Najnowsze, amatorskie modele Canon EOS łączą zaawansowane technologie z rozbudowanymi opcjami łączności bezprzewodowej. Wyposażone w matrycę APS-C i procesor DIGIC 4+, a także wbudowany przewodnik po funkcjach oraz możliwość natychmiastowego udostępniania zdjęć i filmów Full HD za pomocą Wi-Fi i NFC, pozwalają dzielić się efektami na serwisach społecznościowych.

Oba modele wyposażono w technologie optyczne dające pełną kontrolę nad głębią ostrości i rozmyciem tła. Zarówno 24,1-MP matryca APS-C w modelu EOS 2000D, jak i 18,1-MP w EOS 4000D zapewniają rejestrowanie szczegółowych zdjęć i filmów o dużej plastyce obrazu. Szeroki zakres czułości ISO 100-6400 (z możliwością rozszerzenia do ISO 12800) w obu modelach ogranicza konieczność używania lampy błyskowej i pozwala wykonywać zdjęcia przy słabym oświetleniu.

Wydajny procesor DIGIC 4+ w połączeniu z trybem Inteligentnej sceny auto maksymalnie ułatwia wykonywanie zdjęć początkującym twórcom - wystarczy wycelować i uwolnić spust migawki, a aparat automatycznie dobierze optymalne ustawienia do fotografowanej sceny. Szybki procesor umożliwia też nagrywanie filmów w jakości Full HD.

Łatwy w obsłudze, wyraźny ekran LCD (o przekątnej 7,5 cm w modelu EOS 2000D i 6,8 cm w EOS 4000D) oraz centralnie umieszczony wizjer optyczny sprawią, że zdjęcia będą dokładnie takie, jak widzisz je gołym okiem. Dzięki precyzyjnemu, 9-punktowemu systemowi autofocusa oraz szybkości zdjęć seryjnych do 3 kl./s uchwycisz najważniejsze momenty.

Obie lustrzanki EOS 2000D i EOS 4000D oferują rozbudowane opcje łączności bezprzewodowej i są kompatybilne z aplikacją Canon Camera Connect (na urządzenia z systemem iOS i Android). Także udostępnianie zdjęć i filmów prosto z aparatu na kanały społecznościowe czy aplikacje chmurowe - takie jak Canon Irista - jest wyjątkowo proste; łączność Wi-Fi pozwala przechowywać wspomnienia oraz dzielić się nimi natychmiast po zarejestrowaniu ich aparatem. EOS 2000D wyposażono także w funkcję NFC (Near Field Communication), dzięki której możemy jeszcze łatwiej sparować aparat z kompatybilnym urządzeniem mobilnym (z systemem Android) - wystarczy przyłożyć do siebie oba urządzenia.

Zdjęcie Canon EOS 4000D / materiały prasowe

Nowe modele posiadają także wbudowany przewodnik po funkcjach, który ułatwia obsługę aparatu i umożliwia poznawanie kreatywnych funkcji urządzenia w miarę rozwijania umiejętności. Stanowi to doskonałą funkcjonalność dla początkujących twórców, którzy poszukują większej elastyczności i jakości, jakiej nie dają aparaty w smartfonach. Poza programem Auto, aparaty oferują sześć trybów obrazu oraz filtry kreatywne, które dają swobodę eksperymentowania z ustawieniami w celu uchwycenia najlepszego ujęcia. Co więcej, aplikacja Canon Photo Companion zapewnia dostęp do spersonalizowanych porad i wskazówek na temat fotografowania i wyboru optymalnych ustawień.

Baterie w aparatach EOS 2000D i 4000D pozwalają na wykonanie około 500 zdjęć bez konieczności ładowania. Jeśli chodzi o nagrywanie filmów wideo w jakości HD - ich długość różni się w zależności od modelu i wynosi ok. 90 min dla EOS 2000D i 75 min w przypadku EOS 4000D.

Oba modele są zgodne z szerokim zakresem ponad 80 obiektywów Canon z mocowaniem EF i EF-S oraz dostępnymi akcesoriami. Nowe aparaty będą dostępne w dwóch opcjach: samo body lub w zestawie z obiektywem, np. 18-55mm f/3.5-5.6 IS II. Na polskim rynku pojawią się w II połowie marca. Rekomendowana cena detaliczna (body) wynosi: EOS 2000D - 1770 zł brutto, EOS 4000D - 1550 zł brutto.