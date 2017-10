Alfa 7R III - kolejny bezlusterkowec Sony z pełną klatką

​Firma Sony zaprezentowała nowy model bezlusterkowego aparatu z pełnoklatkową matrycą. Oto Alfa 7R III.

Nowy aparat jest wyposażony w wykonany w technologii BSI, 42,4-megapikselowy przetwornik obrazu CMOS Exmor R, wykonuje zdjęcia seryjne z szybkością do 10 kl./s i utrwala filmy 4K. W urządzeniu zastosowano zmodernizowany procesor BIONZ X, który w parze z sensorem zapewnia zakres czułości ISO od 100 do 32 000 (z opcją rozszerzenia do wartości ISO 50-102 400). Alfa 7R III nie zawiera optycznego filtra dolnoprzepustowego.

Zapis obrazu w 14-bitowym formacie RAW możliwy jest także podczas zdjęć seryjnych i w trybie bezgłośnej migawki. Innowacyjny, 5-osiowy system optycznej stabilizacji obrazu został zoptymalizowany do pracy z obrazami o wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu umożliwia wydłużenie czasu otwarcia migawki nawet o 5,5 stopnia. Nowością jest system migawki o małym poziomie wibracji. Zmniejsza ona ilość drgań i przeciwdziała zamazywaniu się obrazu.

Zmodernizowany system ustawiania ostrości zawiera 399 umieszczonych w płaszczyźnie ogniskowej pól AF z detekcją fazy, które pokrywają około 68 proc. powierzchni obrazu. Dostępnych jest też 425 pól AF z detekcją kontrastu — o 400 więcej niż w aparacie 7R II.

Korpus Alfa 7R III to również kamera wideo pozwalająca nagrywać obraz filmowy 4K (3840 x 2160 pikseli) przy wykorzystaniu pełnej szerokości pełnoklatkowego przetwornika. Podczas filmowania w formacie Super 35 mm aparat odczytuje wszystkie piksele bez łączenia ich w grupy. Zgromadzone w ten sposób dane 5K są następnie przekształcane na materiał 4K. Nowy format HLG (Hybrid Log-Gamma) pozwala użyć systemu organizacji pracy „Instant HDR” i wyświetlać obrazy 4K HDR na telewizorze zgodnym z technologią HDR (HLG). Dostępne są również krzywe gamma S-Log2 i S-Log3, zwiększające elastyczność podczas korygowania kolorystyki.

Aparat umożliwia ponadto nagrywanie materiału filmowego Full HD z szybkością 120 kl./s, ze śledzeniem ostrości i przepływnością do 100 Mb/s. Takie nagranie można później przetworzyć na ujęcie wideo w rozdzielczości Full HD wyświetlane w 4- lub 5-krotnie zwolnionym tempie.

Najnowszy aparat Sony zawiera też kilka udoskonaleń w zakresie obsługi. Należą do nich dwa gniazda na karty pamięci, z których jedno obsługuje karty SD typu UHS-II. Do wyboru jest zestaw ustawień sposobu zapisu, takich jak zapis plików JPEG i RAW na różne nośniki, zapis filmów i fotografii na różne nośniki, nagrywanie naprzemienne itp. Znacznie zwiększył się czas pracy akumulatora, ponieważ nowy aparat jest zasilany z akumulatora Sony z serii Z, który ma około 2,2 raza większą pojemność niż akumulator z serii W używany w korpusie Alfa 7R II.

Nowy bezlusterkowiec wyposażony w jasny wizjer elektroniczny OLED Tru-Finder, którego rozdzielczość wynosi ok. 3 686 mln punktów. Wizjer Tru-Finder, stosowany również w cenionym aparacie Sony α9, zaopatrzony jest w powłokę ZEISS T*, która zmniejsza poziom refleksów. Zawierająca fluor powłoka zewnętrznej soczewki przeciwdziała z kolei osadzaniu się zanieczyszczeń. Użytkownik może nawet wybrać szybkość odświeżania obrazu w wizjerze: 60 lub 120 kl./s. Ta druga wartość idealnie sprawdza się podczas zdjęć szybkich akcji.

Ulepszenia objęły także ekran LCD o rozdzielczości 1,44 mln pikseli. Zastosowana w nim technologia WhiteMagic poprawia widoczność obrazu przy dużej jasności, na przykład w plenerze. Do wyboru są dwa ustawienia jakości obrazu widocznego w wizjerze i na monitorze: „Standardowa” i „Wysoka”. W trybie „Wysoka” aparat wykorzystuje duże ilości danych z 42,4-megapikselowej matrycy, by zapewnić w wizjerze lub na monitorze bardziej szczegółowy i naturalny obraz.

Aparat pozwala przesyłać pliki na smartfon, tablet, komputer lub serwer FTP przez łącze Wi-Fi. Z myślą o bezpośrednim podłączaniu przewodów synchronizacji i zewnętrznych lamp błyskowych korpus wyposażony jest w złącze do synchronizacji. Złącze SuperSpeed USB Type-C (USB 3.1 I generacji) daje z kolei dodatkowe możliwości zasilania i podłączania akcesoriów. Pozwala też przyspieszyć przesyłanie obrazu do podłączonego komputera.

Nowością, która pojawi się wraz z korpusem Alfa 7R III jest pakiet programowy o nazwie „Imaging Edge”. Zwiększa on możliwości twórcze w całym procesie zdjęciowym: od przygotowań do wykonania fotografii po jej końcową obróbkę. W skład pakietu „Imaging Edge” wchodzą trzy przeznaczone do samodzielnego pobrania, bezpłatne programy komputerowe: „Remote” (Pilot), „Viewer” (Przeglądarka) i „Edit” (Edytor). Umożliwiają one zdalne sterowanie aparatem z podłączonego komputera, podgląd obrazu rejestrowanego przez aparat na komputerze oraz „wywoływanie” plików RAW.

Kolejną nowością jest tryb Pixel Shift Multi. Wykorzystuje on 5-osiowy, optyczny stabilizator do tworzenia obrazów o bardzo wysokiej rozdzielczości. Po włączeniu tego trybu aparat precyzyjnie przemieszcza przetwornik obrazu co 1 piksel, w wyniku czego zarejestrowane zostają cztery niezależne obrazy przemieszczone wzajemnie o jeden piksel, które zawierają łącznie około 169,6 megapikseli. Te cztery obrazy można następnie połączyć i przetworzyć w nowym pakiecie programowym „Imaging Edge”. W rezultacie powstaje fotografia o niezwykle wysokiej rozdzielczości i niespotykanej dotychczas dokładności koloru. Nowy tryb idealnie nadaje się do zdjęć architektury, dzieł sztuki oraz wszelkich statycznych obiektów z wieloma złożonymi detalami i kolorami.