Alfa 7 III - kolejna odsłona pełnoklatkowego bezlusterkowca Sony

Firma Sony ogłosiła wprowadzenie do swojej oferty nowego aparatu z linii bezlusterkowych korpusów z pełnoklatkową matrycą obrazu: Alfa 7 III.

Zdjęcie Sony Alfa 7 III /materiały prasowe

Głównym wyróżnikiem korpusu Alfy 7 III jest nowo opracowany przetwornik obrazu. Ten wykonany w technologii BSI układ CMOS Exmor R ma rozdzielczość 24,2 megapikselai, wyższą czułość oraz 15-stopniowy zakres dynamiki przy małych czułościach. Aparat może się również pochwalić systemem AF pokrywającym 93% kadru, trybem zdjęć seryjnych z szybkością do 10 kl./s z użyciem migawki mechanicznej, trybem bezgłośnego fotografowania i różnymi możliwości nagrywania filmów 4K.

Poza 24,2-megapikselowymi przetwornikiem CMOS Exmor R w aparacie zastosowano nowy układ o dużej skali integracji, który praktycznie podwaja prędkość odczytu danych z przetwornika obrazu, oraz zmodernizowany procesor BIONZ X, około 1,8 raza wydajniejszy niż jego odpowiednik z modelu Alfa7 II. Współpraca tych zaawansowanych podzespołów zwiększa maksymalną szybkość zdjęć i zapewnia imponujący zakres czułości ISO: od 100 do 51 200 (który przy fotografowaniu można rozszerzyć do ISO 50–204 800). Uzyskana poprawa jakości obrazu jest odpowiednikiem 1,5 stopnia przysłony, a dzięki 15-stopniowemu zakresowi dynamiki przy małych czułościach aparat ma sobie poradzić przy wszystkich ustawieniach oraz w każdych warunkach.

Możliwy jest zapis obrazu w 14-bitowym formacie RAW - również podczas pracy w trybach zdjęć seryjnych i całkowicie bezgłośnego fotografowania. 5-osiowy system optycznej stabilizacji obrazu umożliwia natomiast wydłużenie czasu otwarcia migawki o 5,0 stopnia.

Automatyczne ustawianie ostrości działa znacznie lepiej niż w poprzednim modelu Alfa 7 II, między innymi dzięki dodaniu systemu 4D FOCUS. Nowy aparat jest wyposażony w 425 pól AF z detekcją kontrastu oraz w zapożyczony z modelu Alfa 9, umieszczony w płaszczyźnie ogniskowej czujnik z 693 polami opartymi na detekcji fazy. Pokrywający około 93% kadru system AF utrzymuje ostrość nawet na najtrudniejszych do utrwalenia obiektach.

Dzięki szybszemu odczytywaniu danych z przetwornika obrazu znacznie zwiększyła się wydajność automatyki ostrości i śledzenia obiektów. Ustawianie ostrości w słabym świetle działa teraz niemal 2 razy szybciej niż w poprzednim modelu; prawie dwukrotnie wzrosła też szybkość śledzenia obiektów.

Korpus został wyposażony w zmodernizowany system przetwarzania obrazu, który pozwala wykonywać nawet 10 fotografii na sekundę z pełną automatyką ostrości i ekspozycji. W jednej serii można utrwalić do 177 obrazów JPEG o standardowej jakości, 89 obrazów RAW z kompresją lub 40 obrazów RAW bez kompresji, zarówno przy korzystaniu z migawki mechanicznej, jak i trybu całkowicie bezgłośnego fotografowaniai. Dostępny jest również tryb zdjęć seryjnych z podglądem na żywo minimalnie opóźnionego obrazu w wizjerze lub na ekranie LCD. Maksymalna szybkość wynosi wówczas 8 kl./s.

Dla dodatkowej wygody wiele głównych funkcji aparatu - takich jak przyciski „Fn” (funkcji) i menu, wyświetlanie obrazów, narzędzie do oceniania obrazów oraz kilka innych funkcji ułatwiających porządkowanie zdjęć bezpośrednio po ich wykonaniu -działa także w trakcie zapisu na kartę pamięci zbuforowanych serii zdjęć.

Jeśli scena jest oświetlana lampami jarzeniowymi lub innymi źródłami światła sztucznego, użytkownik może włączyć funkcję Anti-flicker. Aparat automatycznie wykrywa wówczas częstotliwość migotania światła i odpowiednio dostosowuje czas otwarcia migawki, ograniczając wpływ migotania na rejestrowany obraz. W rezultacie zmniejsza się ryzyko problemów z ekspozycją lub kolorystyką, występujących czasem u góry lub dołu zdjęć zrobionych przy krótkim czasie migawki.

Wysoka jakość filmów 4K

Nowy aparat to również kamera wideo o dużych możliwościach, pozwalająca nagrywać obraz filmowy 4K (3840 x 2160 pikseli) przy wykorzystaniu pełnej szerokości pełnoklatkowego przetwornika. Podczas filmowania aparat odczytuje wszystkie piksele bez łączenia ich w grupy, rejestrując 2,4x więcej danych, niż potrzeba do wygenerowania obrazu 4K. Dane te są następnie przekształcane na finalny materiał 4K.

Korpus Alfa 7 III pozwala na wybór profilu obrazu HLG (Hybrid Log-Gamma), przeznaczonego do użytku w systemie organizacji pracy „Instant HDR” i umożliwiającego wyświetlanie pięknych, realistycznych obrazów 4K HDR na telewizorze zgodnym z technologią HDR (HLG). Dostępne są również krzywe gamma S-Log2 i S-Log3, zwiększające elastyczność podczas korygowania kolorystyki, oraz funkcja „zebra”, wspomaganie wyświetlania gamma i tworzenie plików proxy. Aparat umożliwia ponadto nagrywanie materiału filmowego Full HD z szybkością 120 kl./s, ze śledzeniem ostrości i przepływnością do 100 Mb/s. Takie nagranie można później przetworzyć na ujęcie wideo w rozdzielczości Full HD wyświetlane w 4- lub 5-krotnie zwolnionym tempie.

Najnowszy pełnoklatkowy aparat Sony zawiera szereg udoskonaleń, które po raz pierwszy pojawiły się w korpusie Alfa 9, a później także Alfa 7R III. Należą do nich dwa gniazda na karty pamięci, z których jedno obsługuje karty SD typu UHS-II. Do wyboru jest szereg ustawień sposobu zapisu, takich jak zapis plików JPEG i RAW na różne nośniki, zapis filmów i fotografii na różne nośniki, nagrywanie naprzemienne itp. Znacznie zwiększył się czas pracy akumulatora: zgodnie z normą Camera & Imaging Products Association po jednym ładowaniu można wykonać do 710 zdjęć. Nowy korpus jest zasilany z akumulatora Sony NP-FZ100, który ma około 2,2 raza większą pojemność niż akumulator NP-FW50 używany w korpusie Alfa 7 II.

Funkcja „Moje menu” pozwala stworzyć własne menu zawierające do 30 wybranych elementów, które w razie potrzeby będzie można błyskawicznie wybrać. Aby ułatwić sobie wyświetlanie i sprawdzanie materiału zdjęciowego, użytkownik może w prosty sposób oznaczać zdjęcia żądaną liczbą gwiazdek oraz definiować pierwsze trzy znaki nazwy pliku. Do 11 przycisków programowalnych można przypisać łącznie 81 funkcji. Korpus jest ponadto zabezpieczony przed pyłem i wilgocią.

Do wyposażenia korpusu należy kontrastowy wizjer elektroniczny XGA OLED Tru-Finder, którego rozdzielczość (około 2,3 mln punktów) umożliwia dokładne ukazywanie szczegółów. Do wyboru są dwa ustawienia jakości obrazu widocznego w wizjerze i na monitorze: „Standardowa” i „Wysoka”. Aparat pozwala przesyłać pliki na smartfon, tablet, komputer lub serwer FTP przez łącze Wi-Fi. Złącze SuperSpeed USB Type-C (USB 3.1 I generacji) daje z kolei dodatkowe możliwości zasilania i pozwala przyspieszyć przesyłanie obrazu przy zdalnym sterowaniu z podłączonego komputera.

Wraz z korpusem nabywca otrzymuje też nowy pakiet programowy Sony o nazwie „Imaging Edge”. Zwiększa on możliwości twórcze w całym procesie zdjęciowym: od przygotowań do wykonania fotografii po jej końcową obróbkę. W skład pakietu „Imaging Edge” wchodzą trzy przeznaczone do samodzielnego pobrania, bezpłatne programy komputerowe: „Remote” (Pilot), „Viewer” (Przeglądarka) i „Edit” (Edytor). Umożliwiają one zdalne sterowanie aparatem z podłączonego komputera, podgląd obrazu rejestrowanego przez aparat na komputerze oraz „wywoływanie” plików RAW. W najnowszej wersji 1.1 wprowadzono kilka ulepszeń: około 10% szybsze przesyłanie danych przy zdalnym sterowaniu z komputera (tethering) i około 65% szybszą edycję obrazów RAW.

Aparat współpracuje z akcesoriami Sony do produktów z systemem mocowania typu E.

Dostawy korpusu Alfa 7 III do Europy rozpoczną się w kwietniu 2018 r.