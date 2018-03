Wielka Brytania będzie tracić abonentów pay-tv

W latach 2017-2023 liczba abonentów płatnej telewizji w Europie Zachodniej wzrośnie o 2,6 proc., wynika z raportu „Western Europe Pay TV Forecasts” przygotowanego przez Digital TV Research. W okresie sześciu lat liczba klientów pay-tv ma wzrosnąć o blisko 3 mln do 106 mln abonentów.

Zdjęcie Sky pozostanie liderem przychodów z płatnej telewizji, generując w 2023 roku 8,49 mld dol. z telewizji satelitarnej. Liberty Global wniesie kolejne 3,91 mld dol., a Vodafone 1,21 mld dol. /SatKurier

Duża część wzrostu liczby abonentów pay-tv będzie generowana w krajach o tradycyjnie niskim wskaźniku penetracji płatnej telewizji. Za ponad połowę nowych abonentów w regionie odpowiadać będą Włochy (wzrost o 960 tys. w latach 2017-2023) i Hiszpania (o 716 tys.). W Niemczech przybędzie 913 tys. nowych abonentów - powiedział Simon Murray, główny analityk w Digital TV Research.

Jednak liczba abonentów pay-tv spadnie w sześciu z osiemnastu krajów uwzględnionych w raporcie. Wielka Brytania będzie najbardziej dotknięta tym problemem, tracąc w latach 2017-2023 aż 234 tys. abonentów.



IPTV od jakiegoś czasu zyskuje udział w rynku kosztem innych płatnych platform telewizyjnych. W 2015 roku wyprzedziła telewizję satelitarną. W latach 2017-2023 z tego sposobu odbioru skorzysta dodatkowe 8 mln abonentów, a z płatnej telewizji satelitarnej zrezygnuje ponad 2 mln abonentów.

Niektórzy operatorzy telekomunikacyjni (zwłaszcza Telefónica w Hiszpanii i Canal+ we Francji) aktywnie przenoszą swoje subskrypcje telewizji satelitarnej na bardziej intratne pakiety szerokopasmowe. Hiszpania i Francja stracą po 1 mln satelitarnych abonentów pay-tv w latach 2017-2023. Sky zaoferuje wkrótce w Internecie pełną ofertę telewizji satelitarnej. Oczekuje się, że niektórzy abonenci przejdą na usługi online, w wyniku czego w latach 2017-2023 w Wielkiej Brytanii będzie o 691 tys. mniej abonamentów telewizji satelitarnej.

Pomimo wzrostu liczby abonentów, przychody z pay-tv spadną - o 2,11 mld dol. w okresie 2017-2023 do 27,27 mld dol. Przychody spadną we wszystkich poza trzema krajami. Wielka Brytania straci 628 mln dol. w tym okresie, chociaż do 2023 roku pozostanie najbardziej lukratywnym rynkiem płatnej telewizji. Za to przychody z pay-tv w Niemczech będą niższe w Wielkiej Brytanii - o 3,61 mld dol. w 2023 roku. Włochy wyprzedzą pod względem generowanych przychodów Niemcy w 2023 roku.



Telewizja satelitarna pozostanie platformą płatnej telewizji o najwyższych przychodach, mimo że topnieją one od 2011 roku. W okresie 2017-2023 zmaleją o 2 mld dol. Odzwierciedlając wzrost liczby abonentów, przychody z IPTV wzrosną o 16 proc. między 2017 a 2023 rokiem do 6,43 mld dol. - czyli o 883 mln dol. Przychody z telewizji kablowej były największe w 2010 roku. W latach 2017-2023 telewizja kablowa straci 866 mln dol.

Trzej najwięksi operatorzy w Europie Zachodniej będą odpowiadać za 39 proc. abonentów płatnej telewizji w regionie w 2023 roku. Te same firmy wygenerują 50 proc. przychodów z telewizji płatnej.



Liberty Global jest już od jakiegoś czasu największym operatorem płatnej telewizji w Europie, jednak Sky depcze mu po piętach. W 2023 roku Liberty Global będzie miał 17,89 mln abonentów (w tym Ziggo) w porównaniu z 14,86 mln abonentów Sky (tylko telewizja satelitarna). Zajmujący trzecie miejsce Vodafone będzie miał 8,85 mln abonentów (z wyłączeniem Ziggo w Holandii). Vodafone może nabyć przynajmniej część europejskich aktywów Liberty Global.



Anita Kaźmierska