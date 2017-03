Samsung jeszcze w tym roku zacznie sprzedaż telewizora, który pozornie nie różni się wykonaniem od… zwykłego obrazu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Frame - telewizor niczym obraz INTERIA.PL

Reklama

Podczas prezentacji w paryskim Luwrze, Samsung pokazał światu telewizor The Frame. Nazwa nie jest przypadkowa - nowość Samsunga wygląda jak obraz. Dzięki trybowi "Art Mode", użytkownicy mogą zapomnieć o ciemnym, pustym ekranie telewizora. The Frame może wyświetlić obraz nawet wówczas, gdy nie oglądamy na nim programu. Pomysł jest prosty - wtedy, kiedy nie korzystamy z odbiornika, na ekranie pojawia się zdjęcie. Ponieważ telewizor na pierwszy rzut oka nie różni się od obrazu - automatycznie wtapia się w otoczenie. Robi to naprawdę piorunujące wrażenie.

The Frame można będzie zamontować na ścianie z taką samą łatwością, co zwykły obraz. Przed kupnem wybierzemy sobie ramkę, jaką ma mieć telewizor. The Frame został przygotowany we współpracy z Yvesem Beharem, szwajcarskim projektantem. Samsung pracował już z nim wcześniej przy innych projektach.



Zdjęcie The Frame / INTERIA.PL

Zdjęcie The Frame / INTERIA.PL

Reklama

Kiedy The Frame trafi na rynek? "Za kilka miesięcy" - odpowiada Samsung. Cena oraz dokładna specyfikacja telewizora nie zostały podane.