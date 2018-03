Telewizja elastyczna od nc+

Platforma nc+ wprowadza nową ofertę „Telewizja elastyczna”, w ramach której klienci zawierający nowe umowy na pakiet telewizji Comfort+ (112 kanałów, 55 w HD) będą mogli dobierać do niego, przez cały okres umowy, opcje dodatkowe z bogatą ofertą kanałów bez długoterminowych zobowiązań i zmieniać je w cyklach miesięcznych.

W ramach osobnej promocji klienci, którzy zawrą umowę na wybrane pakiety, będą mogli również korzystać z usługi Multiroom lub wybranych dekoderów nc+ za 0 zł przez pierwsze 12 miesięcy.

W pakiecie Comfort+ klienci otrzymają dostęp do 112 kanałów, w tym aż 55 w jakości HD, w cenie 39,99 zł/mies. Korzystając z oferty "Telewizja elastyczna", klienci będą mogli dobierać do tego pakietu opcje dodatkowe i zmieniać je nawet w cyklu miesięcznym.



Opcje dodatkowe dostępne w ramach "Telewizji elastycznej", które można dobierać do pakietu Comfort+, to m.in.:



- Dopełnienie do Extra+ - czyli 37 dodatkowych kanałów

- CANAL+ (8 kanałów)

- Eleven Sports (3 kanały)

- HBO (3 kanały) i HBO GO

- Multi ManPack (12 kanałów + 2 kolekcje)



Przykładowo, decydując się na pakiet Comfort+ (112 kanałów) z Dopełnieniem do Extra+ (37 kanałów) oraz 8 kanałami CANAL+, klient zapłaci w danym miesiącu 109,99 zł. Jeśli zrezygnuje z opcji dodatkowych, to w kolejnym miesiącu zapłaci tylko podstawową miesięczną opłatę za pakiet Comfort+ w wysokości 39,99 zł.



Klienci z dekoderami WiFi PremiumBox+ oraz MediaBox+ podłączonymi do internetu będą mogli w prosty sposób zamawiać powyżej wymienione opcje poprzez żółty guzik na pilocie (TVI).



Multiroom i dekodery za 0 zł. Platforma nc+ przygotowała również nową promocję na usługę Multiroom oraz nowoczesne dekodery z dyskami 500 GB i/lub modułem WiFi. Wybierając odpowiednią ofertę, klienci będą mogli dzielić się swoją telewizją z domownikami albo korzystać z wybranych dekoderów przez pierwsze 12 miesięcy za 0 zł.Wprowadzenie nowej oferty wspiera kampania reklamowa realizowana w TV, internecie, stacjach radiowych, mediach społecznościowych, mediach własnych i punktach obsługi klienta nc+Za część internetową kampanii i odświeżoną stronę główną odpowiada dział Digital Marketing platformy nc+. Kreacje do kampanii stworzyła agencja Havas Warsaw, a za produkcję spotów reklamowych odpowiadało studio filmowe Dynamo.