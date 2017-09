Soul Sound marki Hykker w Biedronce

W najbliższy poniedziałek 11 września, w ofercie sklepów sieci Biedronka pojawią się przewodowe słuchawki nauszne Soul Sound technologicznej marki Hykker. Cena? 24,99 zł.

Zdjęcie Soul Sound Hykker /materiały prasowe

Produkt marki Hykker wyróżnia się przede pasmem przenoszenia 20 Hz - 20 kHz. Słuchawki mają składany pałąk o regulowanej długości, który pozwala precyzyjnie dopasowywać jego wielkość do własnych potrzeb, co znacznie ułatwia przechowywanie słuchawek.

Ponadto, urządzenie dzięki swojej nausznej konstrukcji gwarantuje dobre odizolowanie od hałasu, szczególnie przydatne podczas korzystania w miejskim zgiełku - tak przynajmniej twierdzi producent.



Oferowany w Biedronce produkt ma długi, odłączany przewód o długości 155 cm, zakończony złączem mini-jack 3,5mm.



Urządzenie posiada znak jednostki certyfikującej TÜV Rheinland, która zbadała je pod kątem wytrzymałości, parametrów technicznych, funkcjonalności oraz poręczności.

Zdjęcie Soul Sound / materiały prasowe

Słuchawki Hykker Sound Soul w cenie 24,99 zł będą dostępne w pięciu różnych kolorach: żółtym, bordowym, turkusowym, białym i czarnym, we wszystkich sklepach sieci Biedronka w Polsce od 11 do 24 września 2017 roku lub do wyczerpania zapasów.