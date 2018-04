Słuchawki Hykker Soul Sound w Biedronce

Od piątku 6 kwietnia asortyment sklepów Biedronka wzbogacą słuchawki przewodowe Hykker Soul Sound. Urządzenie będzie dostępne w cenie 22,99 zł.

Zdjęcie Słuchawki Hykker Soul Sound /materiały prasowe

Słuchawki zapewniają pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 Khz, dzięki czemu sprawdzą się nie tylko w trakcie słuchania muzyki, lecz też podczas oglądania filmów i grania. Produkt dostępny jest w pięciu kolorach: żółtym, bordowym, turkusowym, białym i czarnym. Zaletą sprzętu jest też wygodna i praktyczna konstrukcja. Słuchawki wyposażone są w odłączany przewód o długości 155 cm, zakończony złączem minijack 3,5 mm, a same nauszniki są wykończone miękkimi poduszkami. Pałąk z możliwością regulacji długości pozwala na zmianę rozmiaru i dopasowanie wielkości słuchawek do indywidualnych potrzeb. Pałąk można też składać, co bardzo ułatwia przechowywanie i transport produktu.

Urządzenie posiada certyfikat jakości wydany przez niezależną jednostkę certyfikacyjną TUV Rheinland, która zbadała je pod kątem wytrzymałości, funkcjonalności oraz poręczności.

Słuchawki Hykker Soul Sound (22,99 zł) będą dostępne we wszystkich sklepach sieci Biedronka od 6 do 19 kwietnia lub do wyczerpania zapasów.