Samsung QLED TV - nowości na 2018 rok

Telewizory QLED TV w odsłonie na 2018 rok zyskały nowe funkcje oraz rozwiązania, jak tryb Ambient za sprawą którego telewizor może "wtopić" się w ścianę, na której został powieszony.

Samsung Electronics ujawnił szczegóły dotyczące nowej oferty telewizorów i sprzętu audio, które trafią na rynek w tym roku. Dowiedzieliśmy się więcej na temat flagowych QLED TV, a także rozszerzonej linii telewizorów UHD, Premium UHD i modeli z dużą przekątną ekranu.

Co nowego w 2018 roku?

Telewizor bardziej inteligentny

Zastosowane w serii QLED TV inteligentne rozwiązania zapewniają nowy sposób zmiany ustawień telewizora czy wyszukiwania treści. Dzięki wykorzystaniu nowej aplikacji SmartThings znacząco można będzie ograniczyć czas konfiguracji nowego telewizora. Nowy Universal Guide, czyli asystent programów, zintegruje treści od dostawcy telewizji kablowej, VOD i usług transmisji strumieniowej w ramach jednego menu. Z kolei funkcja inteligentnego asystenta Bixby (dostępność Bixby może być różna w zależności od rynku. Usługa nie jest dostępna w Polsce) pozwoli za pomocą komend głosowych, aby uruchomić ulubione programy i kontrolować kompatybilne urządzenia.

Tryb Ambient

Tryb Ambient - telewizor "wtapia" się w otoczenie. Możemy zrobić zdjęcie ściany, na której wisi TV smartfonem, zostanie ono przetworzone tak, aby obraz na TV pasował do tła

Tryb Ambient sprawi, że największy ekran w domu będzie pełnić rolę osobistego centrum informacji, także wtedy, gdy widzowie nie oglądają filmu lub telewizji - odtworzy muzykę, wyświetli prognozę pogody, informacje o natężeniu ruchu ulicznego czy najnowsze doniesienia z kraju i ze świata. Jeśli telewizor zamontowany jest na ścianie tryb Ambient pomoże "wtopić" ekran w przestrzeń - wyświetli wzór, który znajduje się na powierzchni za telewizorem. W ten sposób uzyskamy efekt niemal przezroczystego ekranu, który idealnie harmonizuje z wnętrzem.

One Invisible Connection, czyli tylko jeden przewód

Nowy One Invisible Connection to jeden cienki przewód, który jednocześnie dostarcza do telewizora prąd i dane AV. Dzięki niemu widzowie zyskają więcej swobody w zakresie instalacji telewizora, który teraz nie musi być umieszczony bezpośrednio przy źródle zasilania czy danych. Dostępne będą różne wersje kabla, o długości nawet do 15 metrów.

One Invisible Connection

Technologia Direct Full Array

Telewizory QLED TV Q8F i Q9F wyposażone będą w nową technologię Direct Full Array (DFA), która odpowiada za idealny kontrast. Wykorzystuje ona panel z podświetleniem strefowym, który automatycznie dopasowuje się do treści, aby zapewnić głęboką czerń i czystą biel.

Telewizory QLED Samsunga na 2018 rok

Linia telewizorów Samsung na 2018 rok to 9 serii w segmentach QLED TV, Premium UHD, UHD i urządzeń z dużą przekątną ekranu. Produkty zróżnicowane są pod względem wielkości i dostępne w wersjach z płaskim i zakrzywionym ekranem.