Ruszy kolejna platforma cyfrowa w Czechach i na Słowacji?

Na chłonność lokalnych rynków czeskich i słowackich w zakresie powstawania kolejnych operatorów satelitarnych bez wątpienia spoglądamy z coraz większą zazdrością. Bo w końcu jak to możliwe, że w Polsce mamy realnie 2 pełnoprawne platformy satelitarne: nc+ i Cyfrowy Polsat (+ ewentualnie DTH Orange oferujący jednak pakiety nc+), a tam wyrastają jak grzyby po deszczu?

Właśnie od naszych południowych sąsiadów dostajemy kolejny dowód, że można. Od końca kwietnia aktywowano dwa transpondery na satelicie Eutelsat 16A (16°E) z parametrami DVB-S2/8PSK z SR 30000 ksymb/s i FEC 3/5. Do 7 maja nie było jednak na nich nic, tylko puste pakiety i nie było wiadomo kto robi eksperymenty.

Od 7 maja wiadomo nieco więcej. Zmieniono FEC na 2/3 - daje to finalnie po ok 59,42 Mbit/s na transponder. I co ważniejsze - na obydwu pojawiły się pierwsze kanały TV - jest to zbliżony (ale nie identyczny) zestaw kanałów czeskich i słowackich.

Operator paczki jest przebiegły i zadbał, aby nie zostawić żadnych śladów, które mogłyby naprowadzić na to kto stoi za testami. Komplet kanałów jest szyfrowany w niestosowanym dotychczas CAID systemu Irdeto (0x0609) z kilkoma małymi wyjątkami. Wewnątrz strumienia nie ma żadnej tablicy, deskryptora lub parametru naprowadzającego na nadawcę, a nawet nie ma EPG ani zegara.

Puste pakiety wypełniające strumień także są naprawdę puste - solidna analiza przynajmniej 7 maja nie daje rezultatów i jedyne co można podejrzeć to teletekst dla ČT1 oraz napisy dla HBO HD z jednego tp.



Jeśli chodzi o różnice w obłożeniu transponderów, to poza niewielkimi różnicami w wartościach PID Video/Audio/PCR (Markiza HD, Nova Sport 1 HD, Markiza SD, ČT 1) to także to, że na pierwszym transponderze wśród testowanych kanałów jest HBO HD, nie ma go na drugim, za to jest Jednotka SD. Poza tym Jednotka HD i SD zamiast Irdeto są szyfrowane z innymi CAID (szczegóły w wykazie kanałów na końcu tekstu).



Na obydwu transponderach zostawiono zbliżoną ilość wolnej przepływności - ok. 6,6 Mbit/s. Podobnie nadawane są poszczególne serwisy, gdzie najlepiej emitowanym wydaje się być Eurosport HD (przepływność wideo ok. 6,5 Mbit/s), ale dla kontrastu HBO HD, Dvojka HD, JOJ Plus HD i Markiza HD mieszczą się w zakresie 2,5-2,9 Mbit/s, co jak na HD jest wynikiem gorzej niż mizernym... ale należy pamiętać, że to testy i nie wiadomo co realnie jest tam nadawane!



Warto zwrócić uwagę, że wszystkie kanały są emitowane z wideo w H.264, nie H.265/HEVC jak robią to AntikSat i Flix TV korzystające z tej samej pozycji satelitarnej (za ich dosył odpowiada TAG - Telekom Austria Group).



Zapewne jako że koszt dzierżawy transponderów nie jest niski, to dość szybko wyjaśni się kto i w jakim celu to robi, gdyż przyjdzie czas na spieniężenie emisji i pozyskanie albo abonentów albo klientów (jeśli to by miał być np. dosył dla innych operatorów jak Pantelio z 51,5°E) nowej usługi.

Parametry techniczne (PID V/A/PCR/SID):



Eutelsat 16A (16,0°E)

tp. C6 (11,324 GHz, pol. V, SR: 30000, FEC: 2/3; DVB-S2/8PSK)



- Jednotka HD (3013/3014/3013/1) - kanał szyfrowany w Conax (0x0B00)

- Dvojka HD (3021/3022/3021/2)

- Markiza HD (3045/3046/3045/3)

- JOJ HD (3009/3028/3009/4)

- HBO HD Czech (3041/3042/3041/5)

- Eurosport HD (101/105/101/6)

- Nova Sport 1 HD (3007/3017/3007/7)

- ČT 24 HD (3018/3019/3018/8)

- JOJ Plus HD (1001/1002/1001/9)

- DOMA HD (3030/3031/3030/10)

- DAJTO SD (3036/3037/3036/11)

- MARKIZA SD (3005/110/3005/12)

- ČT 1 (3008/3010/3008/14)



tp. C8 (11,366 GHz, pol. V, SR: 30000, FEC: 2/3; DVB-S2/8PSK)



- Jednotka HD (3013/3014/3013/1) - kanał szyfrowany w Conax (0x0B00)

- Dvojka HD (3021/3022/3021/2)

- Markiza HD (3007/3005/3007/3)

- JOJ HD (3009/3028/3009/4)

- Eurosport HD (101/105/101/6)

- Nova Sport 1 HD (7506/3017/7506/7)

- ČT 24 HD (3018/3019/3018/8)

- JOJ Plus HD (1001/1002/1001/9)

- DOMA HD (3030/3031/3030/10)

- DAJTO SD (3036/3037/3036/11)

- MARKIZA SD (7503/110/7503/12)

- Jednotka SD (3024/3025/3024/13) - kanał szyfrowany we Viaccess (ProvID: 0x025310) i SecureMedia (CAID: 0x4AF5)

- ČT 1 (7511/3010/7511/14)

