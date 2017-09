Premium HDMI Cable po raz pierwszy w Polsce

Firma C4i wprowadza na polski rynek najnowsze kable HDMI 4K amerykańskiej firmy SCP, które jako pierwsze w naszym kraju posiadają certyfikat Premium HDMI Cable. Kable są zgodne ze standardem HDMI 2.0b, zapewniają transfer danych do 18 Gbps i są zalecane do najbardziej wymagających instalacji AV obsługujących sygnały 4K z HDR.

Zdjęcie Kable 990UHDV Ultra Violet /materiały prasowe

Przyznawaniem licencji dla urządzeń HDMI zajmuje się organizacja HDMI Licensing LCC. Wprowadzony przez nią certyfikat Premium HDMI Cable ma zapewnić końcowych użytkowników, że certyfikowane kable HDMI zagwarantują najwyższe parametry pracy przy współpracy z kompatybilnymi urządzeniami 4K i pozwolą na uzyskanie pełnego wsparcia 4K z 60Hz, szerszego spectrum kolorów BT.2020 oraz wsparcia technologii HDR. Pretendujące do certyfikatu kable HDMI są testowane w Autoryzowanym Centrum Testowym (ATC) pod kątem zapewnienia pełnej przepustowości 18 Gbps wynikającej ze specyfikacji HDMI 2.0b oraz odporności na zakłócenia elektromagnetyczne EMI. Modele, które pomyślnie przejdą wszystkie testy otrzymują specjalną etykietę z hologramem oraz kodem QR, dzięki któremu możemy potwierdzić autentyczność kabla poprzez mobilną aplikację HDMI Premium, dostępną w Google Play oraz App Store.

Najnowsze kable firmy SCP – w odróżnieniu do standardowych kabli High Speed with Ethernet − pozwalają na przesłanie sygnału o parametrach 4K 60Hz 8bit 4:4:4. Umożliwiają dodatkowo obsługę dźwięku przestrzennego, w tym 32 kanałów audio - surround 11.2 oraz oferują wsparcie dźwięku HD-Audio m.in. z Dolby Atmos. Kable posiadają złącza pokryte 24-karatowym złotem dla optymalnego transferu sygnału i odporności na korozję oraz są kompatybilne wstecz z poprzednimi wersjami HDMI i bez problemu obsłużą 3D FullHD, HDMI-CEC, HDCP 2.2, kanał zwrotny audio ARC i kanał Ethernet.

Złącza kabli HDMI Premium firmy SCP zostały zaprojektowane przy wykorzystaniu opatentowanej technologii Snug Tite gwarantującej niezawodne podłączenie. Kształt specjalnego wyprofilowania złącza HDMI nazwany Snug Tite utrzymuje kabel w złączu bardziej pewnie i stabilnie. W standardowych złączach HDMI w miarę eksploatacji mogą pojawiać się luzy, co skutkuje zakłóceniami sygnału lub nawet zerwaniem połączenia. Technologia Snug-Tite eliminuje takie ryzyko i zapewnia, że kable pozostaną bezpiecznie podłączone. Dotychczas znane rozwiązania z blokadami, zatrzaskami czy klipsami na konektorach HDMI bywają niepraktycznie, niewygodne i znacznie ograniczają miejsce przy urządzeniach wieloportowych. Złącze Snug-Tite zapewnia połączenia nawet przy przyłożeniu pewnej siły czy po wielu przełączeniach kabla. Jest to idealne rozwiązanie dla aplikacji mobilnych, jak i stacjonarnych zapewniające pewne połączenia.

Zdjęcie 990UHD / materiały prasowe

Ponadto, kable Premium firmy SCP są potrójnie ekranowane, zapewniając najwyższy poziom ochrony przeciwzakłóceniowej, która wraz ze wzrostem częstotliwości przy sygnałach 4K Ultra HD staje się wiodącym problemem oddziałującym na urządzenia bezprzewodowe w kinach, teatrach, serwerowniach czy komercyjnych instalacjach audio-wideo. Dzięki odpowiedniemu ekranowaniu, kable SCP w standardzie Premium Certified idealnie sprawdzą się w tego typu zastosowaniach.

Premium HDMI Cable od SCP występują w trzech seriach:

- 990UHDV Ultra Violet − kable HDMI w metalowej obudowie w kolorze fioletowym, z certyfikatem Premium, zalecane do zaawansowanych instalacji kina domowego. Oferują wysokie parametry pracy oraz unikatowy design. Występują w długościach 0.9m, 1.8m, 3m, 4.5 m. Wszystkie długości wykazują identyczne parametry przepustowości.

- 991UHD – certyfikowane kable premium typu Slim, które charakteryzuje mniejszy konektor i średnica kabla. Są bardzo elastyczne i idealne do podłączeń w trudno dostępnych miejscach. Występują w długościach 0.5m, 1m i 2m i 2.5m. Wszystkie długości wykazują identyczne parametry przepustowości.

- 990UHD – standardowe kable HDMI, sprawdzające się w instalacjach przemysłowych, jak i konsumenckich. Spełniają rygorystyczne wymogi amerykańskich norm, które dopuszczają prowadzeni kabli w ścianach. Występują w długościach 0.9m, 1.8m, 3m, 4.5 m i 6m. Wszystkie długości wykazują identyczne parametry przepustowości.

Zdjęcie 991UHD / materiały prasowe

C4i oferuje także kable HDMI bez certyfikatu Premium, jednak zapewniające transfer do 18 Gbps. Jest to między innymi seria SCP 944E oferująca – przy długości do 6m − maksymalne parametry pracy 18Gbps, seria kabli SLIM SCP 940 oraz nowość − kable hybrydowe optyczno-miedziane SUN 420 wspierające transfer HDMI 4K nawet do 50 m.

Cena detaliczna kabli firmy SCP zależna jest od wybranej serii i długości kabla. Większość kabli dostępna jest już w sklepie elektronicznym www.c4i.com.pl. Kable objęte są 12-miesięczną gwarancją producenta. Dostarczane są zależnie od wersji w opakowaniu foliowym lub plastikowym blistrze.