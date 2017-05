Powstanie nowa platforma HD z 19,2°E

Austriacki dostawca usług technicznych ORS chce uruchomić tego lata nową platformę HD z pozycji orbitalnej 19,2°E. ORF Digital Direkt, bo tak będzie się ona nazywała, umożliwi odbiór szyfrowanych kanałów austriackiej telewizji publicznej ORF, bez karty kodowej.

Zdjęcie Czy rzeczywiście potrzebna jest kolejna platforma cyfrowa? /©123RF/PICSEL

Dodatkowo, użytkownicy ORF Digital Direkt będą mogli skorzystać z płatnego pakietu simpliTV SAT (również bez karty kodowej), który obejmie kanały RTL i ProSiebenSat.1 w HD. Dzięki temu, ORS rozszerzy markę simpliTV, używaną na potrzeby DVB-T2, o przekaz satelitarny DTH.



Nowa platforma ORF Digital Direkt będzie usługą hybrydową, dając również dostęp do internetowego portalu VOD Flimmit oraz Internetu LTE.



ORS, w 60 proc. należący do ORF i w 40 proc. do grupy Raiffeisen, będzie bezpośrednio konkurował z platformą HD Austria obsługiwaną przez M7, również z 19,2°E. HD Austria obejmuje ponad 20 kanałów HD, w tym RTL i ProSiebenSat.1.



ORF Digital Direkt będzie obsługiwana równolegle z obecną, opartą na kartach kodowych platformą ORF Digital, którą ORS chce utrzymać do 2030 roku.



Reklama

Jerzy Kruczek