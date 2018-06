Player+ BOX - telewizja hybrydowa w domu

Zaprezentowano player+ BOX - pierwsze na polskim rynku urządzenie oferujące dostęp do telewizji hybrydowej, w tym do cyfrowych kanałów naziemnych na żywo, oferty kanałów premium na żywo oraz treści VoD w jednym miejscu.

Zdjęcie player+ BOX /materiały prasowe

Dzięki player+ BOX użytkownicy będą mogli oglądać darmowe i płatne treści z oferty player+ na wszystkich telewizorach, również tych nieposiadających funkcji Smart TV - wystarczy podłączyć urządzenie do internetu.

Reklama

Player+ BOX to pierwsze na polskim rynku urządzenie, które w jednym miejscu łączy dostęp do bezpłatnej cyfrowej telewizji naziemnej z ofertą dostępu do kanałów premium na żywo, a także do bibliotek VoD z tysiącami filmów i seriali bez długoterminowych zobowiązań.

BOX oferuje użytkownikom wyjątkowe funkcjonalności, m.in. 7-dniowy Backward EPG, który pozwoli na wygodne cofanie się do dowolnego programu nawet sprzed tygodnia bez konieczności wcześniejszego nagrywania, czy specjalnie zaprojektowany interface łączący świat telewizji na żywo ze światem VoD.

Użytkownicy player+ BOX będą mogli wybierać spośród kilku płatnych pakietów i opcji dodatkowych, w których znalazły się wyselekcjonowane kanały na żywo takich marek jak: TVN, Discovery, Disney, FOX, AXN, National Geographic, MTV, Nickoldeon, CANAL+, HBO, Eleven Sports czy Eurosport. Wszystkie pakiety są dostępne bez długoterminowych zobowiązań. Po wygaśnięciu 90-dniowego pakietu startowego użytkownicy mogą skorzystać z bogatej oferty płatnych pakietów i opcji dodatkowych player+ lub z treści bezpłatnych biblioteki VoD oraz 21 kanałów cyfrowej telewizji naziemnej (dzięki wbudowanemu tunerowi DVB-T). Dzięki tej ostatniej możliwości każdy, kto wybierze player+ BOX-a, będzie mógł śledzić rozgrywki mistrzostw świata w piłce nożnej nadawane na kanałach TVP.

Aby skorzystać z player+ BOX na telewizorze wystarczy szerokopasmowe połączenie z internetem oraz kabel HDMI. BOX pozwala na emitowanie treści w maksymalnej jakości jakość obrazu Full HD.

Użytkownicy posiadający player+ BOX-a i dowolną ofertę player+ będą mogli oglądać wykupione treści również na innych urządzeniach (komputer, telefon, tablet) w ramach jednego konta player.

Ceny i dostępność

Player+ BOX jest oferowany z dostępem do pakietu MAX na 90 dni w cenie 199 zł. W regularnej ofercie pakiet MAX kosztuje 80 zł na 30 dni (bez urządzenia). W momencie zakupu pakietu MAX na 90 dni w zestawie z player+ BOX urządzenie przechodzi na własność użytkownika. W pakiecie znajduje się pełna oferta 9 kanałów CANAL+, kolekcja CANAL+ VOD, a także 29 innych wyselekcjonowanych stacji oraz bibliotek programów i seriali na życzenie z pakietu BEST TV.

Urządzenie będzie dostępne we wszystkich najpopularniejszych sklepach elektronicznych, m.in. w sieciach Media Markt, Saturn, Euro RTV AGD, Media Expert i NEONET, a także w salonach sprzedaży nc+ na terenie całego kraju oraz w modelu wysyłkowym.