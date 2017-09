Platforma internetowa Sky Polska coraz bliżej?

Wejście Sky dostępnego głównie drogą satelitarną w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Austrii i we Włoszech na internetowy rynek w Hiszpanii pokazuje, w jakim kierunku może pójść płatna telewizja.

Czy wreszcie doczekamy się Sky Polska

Wydaje się, że tradycyjne satelitarne platformy osiągnęły już maksymalną liczbę abonentów. Mogą raz trochę zyskać klientów, raz stracić w zależności od ofert promocyjnych. Z danych agencji MEC (cytat za "Gazetą Wyborczą") wynika, że w 2013 roku 8 mln Polaków korzystało tylko z telewizji naziemnej. Trzy lata później już rekordowe 11 mln, co stanowi 33,8 proc. gospodarstw domowych. To właśnie w tej grupie internetowe platformy mogłyby znaleźć swoich klientów. Pozostali to abonenci Cyfrowego Polsatu, nc+, UPC Polska, Vectry i innych sieci kablowych. Oferta OTT Sky w Hiszpanii to najpopularniejsze kanały typu National Geographic, Fox, Fox Life, Disney Junior, Disney XD, Historia, Syfy, Nickelodeon, TNT, TCM, Calle 13 i Comedy Central. Poza tym wiele treści na żądanie.

Dlaczego internetowi gracze mają szanse? Ponad cztery lata po wyłączeniu ostatnich analogowych nadajników Polacy widzą, że oferta naziemna jest, jaka jest. Nie pomaga tutaj ósmy multipleks, z którego odbiorem są problemy, a nadawcy zrobiliby wszystko, żeby przenieść się na pasmo UHF. Niektórzy powoli tracą wiarę w sukces. Kilka dni temu "Business Insider" informował, że telewizja WP likwiduje pasmo "Dzień dobry WP" i popołudniowy serwis "Dzieje się", który prowadził Maciej Orłoś. Były prezenter "Teleexpressu" dostał własne show, a większość dziennikarzy straciła pracę. Agora, która mogłaby uruchomić lewicową i krytyczną wobec rządu telewizję, wolała sprzedać swoje Metro koncernowi Discovery. Temu samemu, który kupił niedawno Scripps, czyli właściciela TVN. Na rynku plotkuje się, że następną inwestycją amerykańskiego giganta dokumentu będzie... nc+. TVP nieustannie przesuwa start TVP Sport HD na multipleksie, co pokazuje, jakie podejście mają nadawcy do telewizji naziemnej.

Usługi OTT mogą być ofertą dla odbiorców DVB-T i tych, którzy sporadycznie korzystają z telewizji. W Hiszpanii oferta Sky jest prepaidem, czyli użytkownik płaci za nią w tych miesiącach, w których chce. Na przykład zimowych, kiedy ludzie więcej czasu poświęcają na telewizję. Być może perspektywa debiutu Sky w naszym kraju zmobilizuje trochę nc+, która już dawno zapowiadała uruchomienie usługi OTT. Na razie w tym temacie cisza, a były przecież zapowiedzi, że nastąpi to jeszcze latem. Czyżby nc+ obawiała się, że część jej abonentów rozwiąże umowę i przeniesie się do prepaidu? To trochę błędne podejście, bo wcześniejsze wyrobienie sobie marki (także w internecie) daje większe szanse na sukces. Dzisiaj młodzi ludzie kojarzą YouTube'a czy Netfliksa, ale nc+ już nie kojarzą. Nie pomogą tutaj kolejne spoty reklamowe nadawane w tradycyjnej telewizji, bo jak tak dalej pójdzie, to trafiać będą głównie do emerytów.



Daniel Gadomski