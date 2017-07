Pierwszą sala kinowa wyposażona w ekran LED

Samsung Electronics uruchomił pierwszą na świecie salę kinową wyposażoną w ekran Samsung Cinema LED Display. Wyświetlacz kinowy został zainstalowany w koreańskim Lotte Cinema World Tower.

Zdjęcie Samsung Cinema LED /materiały prasowe

Samsung połączył kinowy ekran LED z najnowocześniejszą technologią JBL audio firmy HARMAN. Integracja ta obejmuje wysokiej jakości głośniki okalające ekran, opatentowaną technologię przetwarzania dźwięku oraz system JBL Sculpted Surround.



Mający ponad 10,3 m szerokości ekran LED pozwala na wyświetlenie obrazu w różnorodnych konfiguracjach kinowych. Wyświetlacz Samsung Cinema LED Display wprowadza jakość HDR na wielki ekran, dzięki czemu obraz jest niezwykle żywy i ma wysoką rozdzielczość - Digital Cinema 4K DCI (4096 x 2160 px). Ekran ten charakteryzuje się również wyjątkowo poziomem jasności - 146 fL (ok. 500 nitów), czyli prawie 10 razy większym niż można osiągnąć w standardowej technologii projekcji obrazu.



Zgodnie z zapotrzebowaniem branży kinowej, nowy ekran Samsung Cinema LED Display oferuje wiele możliwości rozszerzania usług, by w pełni dostosować się do potrzeb użytkowników. Wyświetlacz umożliwia wyświetlanie obrazu wysokiej jakości w różnych warunkach oświetleniowych. Elastyczność ta sprawia, że ekran jest idealny nie tylko do wykorzystywania w pomieszczeniach kinowych, ale również do organizowania spotkań firmowych, koncertów, oglądania wydarzeń sportowych i konkursów.

Przed debiutem komercyjnym firma Samsung przeprowadziła wiele bardzo rygorystycznych testów swojego rozwiązania. W maju 2017 r. kinowy ekran LED stał się pierwszym produktem, który spełnił wszystkie wymogi norm technologii kinowej DCI (Digital Cinema Initiatives). Certyfikat ten potwierdza możliwość wyświetlania przez ekran pełnej gamy kolorów bez jakichkolwiek zniekształceń.