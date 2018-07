Optoma ZH420UST - ultrakrótki rzut dla najbardziej wymagających

Obraz Full HD o ogromnej przekątnej rzucany z bardzo małej odległości od ekranu oraz potężne laserowe źródło światła o mocy 4000 ANSI lumenów - to charakterystyczne cechy nowego projektora Optoma ZH420UST. Można go wykorzystać w jasnym pomieszczeniu w profesjonalnych rozwiązaniach digital signage. Sprawdzi się również w multimedialnej rozrywce, gdzie ostrość obrazu i wierna reprodukcja kolorów mają ogromne znaczenie.

Zdjęcie Optoma ZH420UST /materiały prasowe

Zastosowane w modelu ZH420UST laserowe źródło światła DuraCore wyróżnia się ponadprzeciętną żywotnością i nie wymaga regularnej konserwacji. Projektor spełnia wymogi normy IP5X w zakresie odporności na kurz, więc może być eksploatowany w ciężkich warunkach, gdzie dostęp do urządzenia jest utrudniony.



Optoma ZH420UST wykorzystuje technologię ultrakrótkiego rzutu (UST), pozwalającą na wygenerowanie bardzo dużych przekątnych w stosunkowo niewielkich pomieszczeniach - współczynnik projekcji wynosi tu zaledwie 0.25:1. Aby uzyskać ponad 100-calowy obraz, wystarczy umieścić rzutnik w odległości zaledwie 50 cm od ekranu projekcyjnego. Model ZH420UST można ustawić pod ekranem, zawiesić pod sufitem lub zamontować w tzw. trybie portretowym (montaż boczny, w którym urządzenie jest obrócone o 90 stopni względem ekranu).



Rzutnik może zostać wykorzystany wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z ograniczonymi przestrzeniami i brakiem możliwości montażu projektora o standardowym lub nawet krótkim rzucie (puby, salki konferencyjne, ekspozycje handlowe i wystawowe, pomieszczenia zaadaptowane na kino domowe).



Zdjęcie Optoma ZH420UST / materiały prasowe

Reklama

Żywotność diody laserowej to aż 20 000 godzin, więc Optoma ZH420UST nadaje się do codziennej, wielogodzinnej eksploatacji. To również pierwszy model ultrakrótkiego rzutu w ofercie producenta, który pozwala na tworzenie zaawansowanych instalacji opartych na kilku projektorach. Urządzenie zostało wyposażone w dedykowany procesor odpowiedzialny za synchronizację i łączenie obrazu pochodzącego z jednego źródła (tzw. edge blending and warping). Projektor wspiera również branżowy standard HDBT, umożliwiający przesyłanie sygnału za pomocą kabla Ethernet.



Projektor Optoma ZH420UST jest w stanie wyświetlać obraz w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli) przy maksymalnej jasności 4000 ANSI lumenów i wartości kontrastu sięgającej 100 000:1.



Projektor zapewnia zaawansowane możliwości korekcji obrazu (trapezowa w pionie i poziomie) oraz technologię Amazing Colour, wspierającą gamę kolorów Rec. 709 - gwarantuje ona reprodukcję kinowych barw na ekranie dokładnie tak, jak chciał tego reżyser.



Zdjęcie Optoma ZH420UST / materiały prasowe

Rzutnik Optoma ZH420UST ma wymiary 387 x 403 x 148 mm i waży 5,5 kg. Dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych obudowy: białym oraz czarnym. Typowy poziom hałasu urządzenia podczas pracy nie przekracza 32 dB. Jego profesjonalne przeznaczenie podkreśla różnorodność dostępnych złączy - użytkownik ma tu do dyspozycji m.in.: 1x VGA, 2x HDMI (ze wsparciem dla trybu PIP) oraz złącze Ethernet wspierające standard HDBT (HDBaseT). Konstrukcja urządzenia i system chłodzenia diody laserowej są dostosowane do ciągłej pracy w trybie 24/7.



Projektor laserowy ultrakrótkiego rzutu Optoma ZH420UST można w Polsce zakupić, w sugerowanej cenie detalicznej wynoszącej 16 900 zł. Urządzenie jest objęte 3-letnią gwarancją producenta na projektor i 5-letnią (lub 12 000 godzin) na źródło światła.