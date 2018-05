Optoma HD27e - projektor na Mundial

Optoma HD27e to nowy projektor oferujący obraz Full HD dostępny za równowartość średniej klasy telewizora. Dzięki mocnej lampie poradzi sobie w jasnym pomieszczeniu, a nawet pod gołym niebem.

Zdjęcie Optoma HD27e /materiały prasowe

Nowy model projektora Optoma - model HD27e - oferuje wysoką jasność lampy (3400 ANI lumenów), co pozwala na ustawienie projektora nawet w średnio zaciemnionym pomieszczeniu czy wykorzystanie go wieczorem do wyświetlania filmów lub meczów "pod chmurką". Współczynnik kontrastu wynosi 25 000:1.



Urządzenie z racji standardowego rzutu i zoomu x1.1 najlepiej sprawdzi się w tradycyjnej konfiguracji - umieszczone za głowami widzów. Wyświetlany obraz może mieć przekątną od 28 do 301 cali. Dla uzyskania 100-calowego obrazu rzutnik HD27e należy ustawić w odległości co najmniej 3,3 m od ekranu.



Projektor wspiera korekcję trapezową w pionie w zakresie od -40 do 40 stopni, ma również regulowane stopki ułatwiające jego szybką instalację. Niewielka waga daje modelowi HD27e dużą mobilność. Świetnie sprawdzi się w roli rzutnika do kina letniego, przy którym może bawić się cała rodzina. Można go również zabrać ze sobą, udając się w odwiedziny do znajomych.



Optoma HD27e wykorzystuje do wyświetlania obrazu opracowaną przez Texas Instruments technologię DLP. Wyróżnia się ona dłuższą żywotnością lampy niż urządzenia poprzedniej generacji. Projektor, nawet wykorzystywany codziennie do wieczornych sesji z serialami, oglądania filmów, sportu czy grania w gry, powinien służyć przez lata bez konieczności wymiany lampy. Ma ona moc 240 W i może przepracować od 3 500 godzin (tryb maksymalnej jasności) do 12 000 godzin (tryb dynamiczny).



Projektor zamknięty jest w białej obudowie z tworzywa sztucznego o wymiarach 316 x 244 x 108 mm, a waży 2,87 kg. Dzięki dobremu obiegowi powietrza urządzenie w codziennym użytkowaniu jest ciche - typowy poziom głośności podczas działania nie przekracza 25 dB.



Do projektora można podłączyć jednocześnie dwa źródła obrazu poprzez złącza HDMI 1.4. Jedno z nich wspiera tryb MHL, więc z wykorzystaniem dedykowanego kabla projektor jest w stanie wyświetlać obraz także ze smartfona lub tabletu. Urządzenie ma wbudowany głośnik o mocy 10 W. Obecność portu USB power umożliwia wykorzystanie popularnych przystawek do bezprzewodowego strumieniowania obrazu, takich jak choćby Google Chromecast. Projektor współpracuje również z bezprzewodowym transmiterem sygnału Optoma WHD200, dzięki któremu można go zdalnie podłączyć do zestawu kina domowego, laptopa czy konsoli.



Technologia Amazing Colour w modelu HD27e wspiera gamę kolorów Rec. 709, która jest międzynarodowym standardem HDTV. Gwarantuje to reprodukcję kinowych barw na ekranie dokładnie tak, jak chciał tego reżyser. Model ten sprawdzi się również w roli rzutnika do oglądania telewizji.



Projektor Optoma HD27e jest objęty dwuletnią gwarancją producenta, a jego sugerowana cena detaliczna to 2699 zł.