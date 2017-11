Nowy soundbar JBL Bar Studio

JBL Bar Studio to dwukanałowy soundbar z technologią Bluetooth z nowej serii JBL Bar. Jego zadaniem jest zapewnienie doskonałego dźwięku podczas oglądania ulubionych seriali, filmów i programów muzycznych.

Zdjęcie Soundbar JBL Bar Studio /materiały prasowe

Dzięki złączu HDMI (ARC) wystarczy podłączenie jednego przewodu HDMI pomiędzy soundbarem a telewizorem. Przestrzenny dźwięk JBL ożywia filmy bez konieczności stosowania dodatkowych przewodów lub głośników. Soundbar JBL Bar Studio jest wyposażony w technologię Bluetooth umożliwiającą bezprzewodowe strumieniowe przesyłanie ulubionej muzyki do głośnika. Soundbarem można sterować za pomocą pilota do telewizora (jest on kompatybilny z większością najpopularniejszych pilotów).

Specyfikacja techniczna

Całkowita moc maksymalna: 30 W

Rozmiar przetworników soundbara: 2 x głośnik niskotonowy 2", 2 x głośnik wysokotonowy 1,5" mm

Maksymalne ciśnienie akustyczne: 90 dB

Pasmo przenoszenia: 60 Hz - 20 kHz

Wyjście HDMI ze zwrotnym kanałem audio (ARC): 1

Wersja HDMI HDCP: 1.4

Wejścia audio: 1 analogowe, 1 optyczne, Bluetooth, USB

Wersja Bluetooth: 4.2

Wymiary soundbara (szer. x wys. x gł.): 614 x 58 x 86 (mm)

Masa soundbara: 1,4 kg

Sugerowana cena detaliczna: 769 zł