Niemcy kupili miliony tunerów od przejścia na DVB-T2

Według najnowszych danych opublikowanych przez gfu, przejście na standard DVB-T2 w przypadku naziemnej telewizji cyfrowej w Niemczech wpłynęło na wzrost sprzedaży odbiorników w pierwszej połowie 2017 roku. Poza przełączeniem z DVB-T sprzedaż odbiorników i telewizorów była napędzana wyłączeniem analogowej telewizji kablowej w trzech krajach związkowych.

Wartość sprzedaży odbiorników w Niemczech wzrosła w pierwszej połowie 2017 roku o 255 proc. do 349 mln euro, a liczba sprzedanych urządzeń zwiększyła się w tym samym czasie o 172 proc. do 3,4 mln sztuk. Z kolei liczba sprzedanych telewizorów wzrosła o 3,4 proc. do 3,4 mln sztuk, podczas gdy wartość sprzedaży tych urządzeń wzrosła o 3,1 proc.



Jak to wyglądało w przypadku innych urządzeń elektroniki użytkowej?



- Konsole do gier wideo - wzrost sprzedaży o 43,6 proc. w ujęciu wartościowym i 53,7 proc. w ujęciu ilościowym

- Akcesoria audio i wideo - wzrost o 21,2 proc. pod względem wartości

- Smartfony - wzrost o 3,9 proc. w ujęciu wartościowym i spadek o 3,4 proc. w ujęciu ilościowym

- Wearables - wzrost odpowiednio o 32,9 proc. i 19,6 proc.

- Aparaty cyfrowe - wzrost o 4 proc. i 16 proc.

- Komputery PC - spadek o 10 proc. pod względem wartości



Ogólnie wartość sprzedaży na rynku elektroniki użytkowej w Niemczech wzrosła w pierwszym półroczu do poziomu 12,5 mld euro.



