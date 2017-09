nc+ wyłączyła jeden transponder na 13°E

Transponder 3 satelity Eutelsat Hot Bird 13C (13°E), który dotychczas wykorzystywała platforma nc+ 13 września został całkowicie wyłączony.

Zdjęcie wygaszenie zaskakuje, gdy kilka dni wcześniej testy zwiastowały potencjalne uruchomienie emisji w HEVC /SatKurier

Nie wiadomo na razie, czy jest to ostateczna rezygnacja z jednego transpondera na 13°E, czy też czasowa przerwa mająca na celu np. zmianę w konfiguracji lub modyfikację parametrów. Zapewne wyjaśni się to już wkrótce. Sam transponder już od jakiegoś czasu nie był platformie niezbędny, gdyż wszystkie kanały przesunięto na inne parametry.



Do 5 września nadawano tam już tylko Animal Planet HD i Eurosport 2 HD w wersji międzynarodowej, ale obydwie stacje były skopiowane na tp. 119 (10,892 GHz, pol. H, SR: 27500, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK).



Biorąc pod uwagę bieżące potrzeby teoretycznie dodatkowy transponder nie był nc+ niezbędny, ale mówiło się o uruchomieniu emisji w 4K, a tego już z satelity nc+ by nie mogła zrobić bez dodatkowej pojemności. Tym bardziej wygaszenie zaskakuje, gdy kilka dni wcześniej testy zwiastowały potencjalne uruchomienie emisji w HEVC.



Dla porównania konkurencyjny operator Cyfrowy Polsat podpisał właśnie umowę na dzierżawę nowego transpondera. Ale też trzeba zauważyć, że Cyfrowy Polsat dotychczas dysponował 6 transponderami (nowy będzie siódmy), a nc+ wliczając transponder właśnie wyłączony miała ich 9 (z pominięciem pojemności Grupy TVN - 2 transpondery).