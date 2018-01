Muzyczne nowości od Goclever

Firma Goclever rozszerza swoją ofertę produktów przeznaczonych dla fanów muzyki. Na rynek trafiły właśnie dwa nowe urządzenia z serii Goclever Sound Club – wodoodporny głośnik Rugged Pocket (z dwoma głośnikami 5W i tunerem radiowym) oraz słuchawki Bluetooth (z obsługą NFC oraz APTX) Active Premium.

Zdjęcie Sound Club Rugged Pocket /materiały prasowe

Sound Club Rugged Pocket to nowa wersja dostępnego już wcześniej w ofercie Goclever „pancernego” głośnika Rugged. Wariant Pocket jest od niego nieco mniejszy, ale wcale nie ustępuje mu możliwościami. Został wyposażany w odporną na warunki zewnętrzne obudowę z ABS oraz silikonu (z powodzeniem zniesie zachlapania, pył oraz upadki – spełnia wymagania normy IPX6).

Niewielkie rozmiary urządzenia są niewątpliwie jego atutem – bez problemu zmieści się do plecaka lub torby turystycznej, a nawet do kieszeni. Sound Club Rugged Pocket został wyposażony w dwa głośniki o mocy 5 W każdy. Wbudowany akumulator o pojemności 1200 mAh pozwala na ponad 4 godziny odtwarzania muzyki oraz prowadzenia rozmów telefonicznych, a bezprzewodowa technologia Bluetooth 4.1 na przesyłanie sygnału aż z 10 metrów. Nowościami w tym modelu są radio FM, czytnik kart microSD (można z nich odtwarzać muzykę) oraz port USB. Daje to wszechstronne możliwości odtwarzania plików dźwiękowych z różnych nośników.

Co ważne, głośnik jest również wyposażony w czuły mikrofon do prowadzenia rozmów tak, jak przez klasyczny zestaw głośnomówiący. Urządzenie ma też wejście mini jack oraz diodę informującą o poziomie naładowania baterii.

Zdjęcie Sound Club Active Premium / materiały prasowe



Active Premium - słuchawki dla aktywnych

Słuchawki Sound Club Active Premium to z kolei reprezentant całkowicie nowej linii akcesoriów audio w ofercie Goclever Urządzenia z tej serii (w ich nazwie pojawiać się będzie słowo Premium) zostały wzbogacone o funkcje oparte o najnowsze rozwiązania technologiczne.

Douszne słuchawki Sound Club Active Premium wyróżniają się m.in. odpornością na warunki zewnętrzne, takie jak deszcz, pot, kurz czy pył (potwierdzoną certyfikatem IPX5), ale również obsługą standardu NFC (co pozwala na szybkie parowanie słuchawek ze smartfonem) oraz APTX (gwarantuje on najwyższą jakość dźwięku) oraz systemem Deep Bass. Pojemny akumulator umożliwia słuchanie muzyki przez 6 godzin lub prowadzenie rozmów przez 8 godzin (pełne naładowanie akumulatora przez port USB trwa ok. 2 h).

Nowe produkty są dostępne w sklepie internetowym producenta, w promocyjnych cenach: Sound Club Active Premium – 99 zł, natomiast Sound Club Rugged Pocket za 99 zł.