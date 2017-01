Manta HERAKLES - sprzęt, który rozkręci każdą imprezę

Manta wprowadza do sprzedaży nowy model przenośnego głośnika wielofunkcyjnego Power Audio. Manta SPK5021 HERAKLES to wielofunkcyjny głośnik karaoke.

Zdjęcie Manta SPK5021 HERAKLES /materiały prasowe

Cechy tego urządzenia to: mobilność (zapewnia ją wbudowany akumulator), kompaktowe wymiary oraz składana rączka do łatwiejszego transportu. Warto wspomnieć, że czas pracy głośnika na baterii to aż 5 godzin.

Manta HERAKLES wyposażony został w najpopularniejsze źródła dźwięku, takie jak: łączność Bluetooth, gniazdo kart SD czy USB, przez co odtwarzanie ulubionych utworów za pomocą urządzeń przenośnych jest bezproblemowe. Dzięki dużej mocy głośnika 4000 W P.M.P.O. i 12-calowemu wooferowi nawet znane utwory nabiorą niepowtarzalnej głębi, a słuchanie muzyki stanie się jeszcze przyjemniejsze. W każdej chwili będzie można też posłuchać ulubionej stacji radiowej.

Zestaw posiada ponadto dwa wejścia na mikrofon i jedno na gitarę. Zawiera również 5-kanałowy equalizer, dzięki któremu użytkownik może dostosować dźwięk do swoich upodobań. Głośnik umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie muzyki (przez bluetooth 2.1 w zasięgu do 10 m.

Wyjątkowy design, który będzie cieszył oko podczas zabawy sprawi, że głośnik stanie się doskonałym elementem dekoracyjnym, zwłaszcza w nowoczesnych wnętrzach.

W zestawie Manta SPK5021 HERAKLES znajduje się pilot zdalnego sterowania i mikrofon bezprzewodowy.

Sugerowana cena detaliczna (brutto) urządzenia wynosi 599 zł. Produkt dostępny jest w sieci EURO RTV AGD.

Specyfikacja techniczna Manta SPK5021 HERAKLES:

Moc wyjściowa: P.M.P.O. 4000W / 40W (RMS) / 12'' woofer

Gniazda: USB/SD/MMC/2 x Mic/1 x Gitara

Funkcje: Efekty świetlne Disco LED RGB, Radio FM, Efekt Echo, 5 kanałowy Equalizer, Funkcja pierwszeństwa mikrofonu

Bluetooth: 2.1, zasięg do 10m

Odtwarzanie: MP3/WMA

Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, Mikrofon, Instrukcja, Karta Gwarancyjna

Pasmo przenoszenia: 40Hz-20KHz

Czułość: 93dB +/-3dB

Wymiary: 370 x 330 x 612mm

Waga: 17 kg

Bateria: 4.5A/12V

Czas pracy na baterii: 5 h

Zasilanie: 110-240 V, 50-60 Hz